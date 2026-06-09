O fundão eleitoral e a distorção das prioridades nacionais

Cerca de R$ 5 bilhões em recursos públicos serão destinados ao financiamento das campanhas eleitorais de 2026 , através do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) . Isso revela, mais uma vez, a profunda distância entre as prioridades estabelecidas pelas autoridades públicas e as necessidades reais da população brasileira.

Embora o Fundo Eleitoral já esteja consolidado como instrumento permanente do sistema político brasileiro, sua existência continua a suscitar sérias objeções sob a perspectiva da legitimidade e da racionalidade do gasto público. Em um país marcado por inúmeras carências em áreas essenciais e com um “caixa” cada vez mais “apertado” em relação aos necessários investimentos públicos que se avolumam , mostra-se difícil justificar que recursos provenientes dos contribuintes sejam destinados ao financiamento de campanhas eleitorais. Afinal, parece incompatível com os princípios de responsabilidade fiscal e de respeito ao cidadão exigir que a sociedade arque com os custos da promoção política daqueles que buscam conquistar o seu voto.

A justificativa apresentada para a criação do Fundo Eleitoral foi a necessidade de suprir o vácuo deixado pela proibição das doações empresariais às campanhas. Contudo, a solução adotada acabou por transferir à sociedade uma responsabilidade que deveria recair sobre os próprios atores políticos. Em vez de incentivar modelos de campanha mais enxutos, eficientes e compatíveis com a realidade fiscal do país, optou-se por um sistema que assegura aos partidos o acesso a volumosos recursos públicos. Na prática, o que se verificou foi a socialização dos custos da atividade político-eleitoral, permitindo que as lideranças politicas financiassem suas campanhas com recursos arrecadados dos contribuintes, sem enfrentar os incentivos necessários para reduzir despesas ou buscar formas mais sustentáveis de mobilização política.

O problema se agrava quando se observa a dimensão dos valores envolvidos. Quase R$ 5 bilhões serão gastos em cerca de 2 meses de atividade politica. E o controle desses gastos, nas mãos de poucos líderes partidários que distribuem esses recursos de acordo com as conveniências partidárias , devendo seguir poucas regras estabelecidas.

O modelo de financiamento público de campanhas eleitorais também encerra uma evidente contradição sob a ótica democrática. Em uma democracia saudável, partidos políticos que efetivamente acreditam em suas propostas e projetos deveriam ser capazes de mobilizar apoio espontâneo de seus filiados, simpatizantes e eleitores. Ao transferir para toda a sociedade o ônus do custeio das campanhas por meio da arrecadação tributária, o Estado elimina do cidadão a liberdade de escolher se deseja ou não contribuir para determinada agremiação política. O resultado é um sistema no qual milhões de brasileiros são compelidos a financiar candidatos e partidos cujas ideias, valores e programas frequentemente rejeitam, situação que fragiliza a legitimidade desse modelo de financiamento e aprofunda o distanciamento entre o segmento político e a sociedade.

Outro aspecto é o efeito concentrador produzido pelo Fundo Eleitoral sobre o sistema partidário. Longe de promover maior pluralidade política, a distribuição dos recursos públicos tende a favorecer justamente as legendas já consolidadas, que recebem as parcelas mais expressivas do montante disponível. Como consequência, perpetuam-se estruturas de poder já estabelecidas, dificultando o surgimento de novas lideranças e reduzindo as possibilidades de renovação política. Ao invés de estimular a competição democrática, o modelo acaba criando uma espécie de reserva de mercado sustentada pelo dinheiro do contribuinte, fortalecendo organizações que já desfrutam de amplo acesso às instituições e aos recursos estatais.

Não há dúvida de que a democracia constitui um valor essencial e que as eleições representam um de seus pilares mais importantes. Contudo, a defesa da democracia não pode ser confundida com a defesa do financiamento estatal de campanhas eleitorais. Instituições democráticas sólidas dependem de participação cidadã, transparência, responsabilidade fiscal e confiança pública, e não da destinação de bilhões de reais dos cofres públicos para atividades eleitorais. Financiar a atuação política igualmente é um meio de participação popular e fomenta a proximidade entre eleitores e eleitos.