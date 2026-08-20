Candidato a deputado estadual é principal alvo de operação que apura ligação com o PCC

Investigado, que segundo as autoridades tem extensa ficha criminal e ligação com a facção, é apontado como responsável por esquema de lavagem de dinheiro

O candidato a deputado estadual pelo Podemos Emerson Dias Rocha é apontado pelas autoridades como o principal alvo da Operação Cátaros, deflagrada na manhã desta quinta-feira (20) em cidades de São Paulo e Santa Catarina. Segundo a Polícia Militar, o investigado tem extensa ficha criminal, possui vínculo com o Primeiro Comando da Capital (PCC) e seria responsável por um esquema de lavagem de dinheiro que envolveria outros alvos da investigação.

A operação é realizada em conjunto pela Polícia Militar de São Paulo, Polícia Civil e Ministério Público, com participação do 5º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) e apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO).

Ao todo, foram mobilizados 96 policiais militares do 5º BAEP e 80 policiais civis para o cumprimento das medidas judiciais. A operação alcança 21 endereços nos municípios de Cotia, São Paulo, Jandira e São Lourenço da Serra, além de Balneário Camboriú, em Santa Catarina.

De acordo com as autoridades, foram expedidos mandados de busca e apreensão contra 11 alvos, além de mandados de prisão preventiva direcionados a integrantes do grupo investigado.

Um dos principais pontos da operação foi o cumprimento de medidas no comitê político de Emerson Dias Rocha, em Cotia. No local, os agentes apreenderam um computador e um pen drive. Em outro endereço ligado ao candidato, também em Cotia, foram apreendidos quatro veículos: um Jeep Commander, um Volkswagen Taos, um Jeep Compass e um Volkswagen Polo.

As apreensões deverão passar por análise dos investigadores para identificar documentos, dados e outros elementos que possam ajudar a esclarecer a suposta estrutura financeira investigada.

A operação também atingiu empresas e imóveis relacionados aos demais investigados. Entre os materiais apreendidos estão celulares, computadores, notebook, cartões de memória e livros com anotações, além de outros veículos.

Em um dos endereços, foram apreendidos dois celulares. Em outro, ligado a um dos investigados, foram localizados uma Mitsubishi L200 Triton e um Chevrolet Onix.

Segundo o relatório policial, parte das diligências teve como alvo empresas que aparecem relacionadas aos investigados.

As ações também chegaram a Balneário Camboriú, onde foi cumprida uma ordem judicial em um imóvel relacionado a um dos investigados.

Investigação mira suposto esquema de lavagem

De acordo com as informações divulgadas pelas forças de segurança, a investigação aponta para uma suposta estrutura de lavagem de dinheiro ligada ao crime organizado. Emerson Dias Rocha é apontado como o principal articulador do esquema e teria ligação com o PCC.

O fato de o investigado atualmente disputar uma vaga na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) coloca a operação no centro do cenário político paulista. A investigação, no entanto, está em andamento e os elementos apreendidos ainda serão analisados pelas autoridades.

As forças de segurança informaram que a Operação Cátaros permanece em andamento e que novas informações poderão ser divulgadas ao longo desta quinta-feira.

A coluna ainda não conseguiu contato com a defesa do candidato. O partido também foi procurado. Assim que houver manifestações oficiais o texto será atualizado.

Em nota enviada à Jovem Pan, o Podemos afirmou que acompanha “atentamente” o caso e espera informações oficiais sobre o caso para “determinar quais medidas internas podem ser tomadas, respeitando todos os trâmites e direitos individuais de defesa”.