Funkeiro é alvo de nova ofensiva após prisão na Narco Fluxo; três operações apuram movimentações de R$ 4,3 bilhões e atingem estruturas suspeitas de ocultar patrimônio

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça-feira (24) três operações para combater esquemas de lavagem de dinheiro, movimentação ilegal de recursos e evasão de divisas. Entre os alvos está o funkeiro MC Ryan SP, que já havia sido preso neste ano em uma investigação sobre movimentações financeiras bilionárias ligadas ao crime organizado.

As ações, batizadas de Narco Azimut III, Narco Oriente e Narco Alicerce, são desdobramentos de investigações anteriores e apuram o uso de empresas, transferências bancárias e criptoativos para movimentar e ocultar recursos no Brasil e no exterior. Somente nas apurações da Narco Azimut III e da Narco Oriente, a Polícia Federal identificou movimentações superiores a R$ 4,3 bilhões.

A ofensiva mobiliza 130 policiais federais para o cumprimento de 72 mandados de busca e apreensão e de prisão temporária. As diligências ocorrem em cidades paulistas, além de endereços no Paraná, Pernambuco, Goiás, Rio Grande do Sul e Distrito Federal.

Golpes digitais e movimentação bilionária

Na Operação Narco Oriente, os investigadores identificaram uma organização criminosa transnacional suspeita de utilizar empresas de fachada e instituições de pagamento para esconder dinheiro, principalmente de golpes digitais. Entre as fraudes investigadas estão esquemas envolvendo apostas on-line e falsas ofertas de emprego no exterior, que induziam vítimas a transferir dinheiro para contas indicadas pelos criminosos.

As medidas judiciais também preveem bloqueios financeiros expressivos. Na Narco Azimut III, o limite de bloqueio chega a R$ 1,1 bilhão. Na Narco Oriente, a cifra alcança R$ 3,2 bilhões. Também foram determinadas restrições a empresas e à transferência de patrimônio.

Já na Narco Alicerce, a PF mira bens, direitos e valores, principalmente imóveis de alto padrão, relacionados a investigados da Operação Narco Fluxo, deflagrada anteriormente para investigar a lavagem de dinheiro.

Até o momento, foram cumpridos mandados de prisão temporária e apreendidos veículos, dinheiro em espécie, documentos e equipamentos eletrônicos. Os investigados poderão responder por lavagem de dinheiro, associação criminosa e evasão de divisas, entre outros crimes.

As investigações continuam para identificar outros envolvidos e esclarecer a estrutura financeira dos grupos.

Preso na Operação Narco Fluxo

A nova ofensiva ocorre meses depois de MC Ryan SP ter sido preso pela Polícia Federal, em abril, durante a Operação Narco Fluxo. Na ocasião, o cantor foi investigado em um esquema suspeito de lavagem de dinheiro que, segundo a PF, movimentaria cerca de R$ 1,6 bilhão no Brasil e no exterior, com uso de criptoativos, dinheiro em espécie e operações financeiras de alto valor.

A investigação apurava suspeitas de que a indústria fonográfica e o entretenimento digital teriam sido utilizados para ocultar recursos ilícitos. Ryan foi preso durante uma ação na Riviera de São Lourenço, em Bertioga, no litoral paulista.

Após decisões judiciais, o funkeiro deixou a prisão em maio, beneficiado por habeas corpus. Na época, a defesa afirmou que as transações financeiras do artista tinham origem comprovada, eram submetidas a controle e que os tributos eram recolhidos regularmente. Ryan também negou envolvimento com o PCC e com lavagem de dinheiro.

Investigado em operações contra o PCC

O histórico de investigações envolvendo pessoas próximas ao cantor também inclui Eduardo Magrini, conhecido como “Diabo Loiro”, apontado como padrasto de MC Ryan. Ele foi alvo de operações policiais que investigam suspeitas de ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC), lavagem de dinheiro e atividades relacionadas ao tráfico de drogas.

Em outubro de 2025, Magrini foi alvo da Operação Off White, coordenada pelo Gaeco e pela Polícia Militar em Campinas. A investigação apurava suspeitas de envolvimento em esquemas de tráfico internacional de drogas, roubos a bancos e ocultação de patrimônio. A ação também buscava integrantes apontados como lideranças da facção criminosa.

Em maio deste ano, Eduardo Magrini voltou a ser alvo de uma ofensiva, desta vez na Operação Caronte, conduzida pelo Ministério Público e pela Polícia Civil. As apurações apontavam suspeitas de movimentação de patrimônio milionário por meio de empresas ligadas aos setores de transporte, rodeios e música, além da utilização de possíveis intermediários para ocultar recursos.

Na ocasião, a Justiça determinou o bloqueio de R$ 10 milhões em contas bancárias e o sequestro de veículos e outros bens. A operação cumpriu mandados em diversas cidades do interior e da Grande São Paulo. Magrini já estava preso preventivamente em investigação que também apurava um suposto plano do PCC contra um promotor de Justiça.

As novas operações da Polícia Federal ampliam o cerco sobre estruturas financeiras investigadas por movimentar recursos de origem suspeita e colocam novamente MC Ryan entre os alvos de investigações que envolvem cifras bilionárias e suspeitas de conexões com organizações criminosas.

Se quiser, também posso fazer uma versão mais forte de manchete e subtítulo, no estilo Jovem Pan, com foco no histórico policial do MC Ryan e na sequência de operações envolvendo ele e o padrasto.

Procurada pela coluna, a defesa de MC Ryan ressaltou que ele permanece em liberdade, conforme anteriormente determinado pelo TRF-3. “Até o momento, não temos conhecimento sobre a existência de novas ordens de bloqueio patrimonial no âmbito desta nova ação da Polícia Federal”, diz o comunicado.