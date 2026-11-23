Os dois grandes clubes de São Paulo atravessam, há anos, uma crise estrutural que mistura endividamento pesado, atrasos a jogadores, contratos questionáveis e uma política interna marcada por grupos que se sucedem sem resolver o essencial.



As eleições de agora carregam exatamente essa cara de continuidade.No Corinthians, o pleito está marcado para 28 de novembro no Parque São Jorge, com cinco candidatos: André Castro, Ilmar Schiavenato, José Augusto Mendes (Zé Mendes), Rozallah Santoro e Sérgio Janikian.



Osmar Stabile, que assumiu após o impeachment de Augusto Melo, não concorre. O clube chega à votação com dívida na casa dos R$ 2,7–2,8 bilhões, atrasos em acordos (RCE, tributário com a União e obrigações de curto prazo), risco de perda de proteções judiciais e o Ministério Público de São Paulo estudando pedido de adiamento e até intervenção judicial.

O inquérito civil olha governança, contratos e o descontrole orçamentário.Vários nomes na disputa já circularam em gestões anteriores (ligações com o período de Augusto Melo, com a Renovação e Transparência/Andrés Sanchez ou com diretorias passadas).



Os debates recentes giraram em torno de acusações sobre o passado de cada um. A promessa de “transformar”, “bastar” ou trazer “integridade” esbarra no histórico de ciclos em que os mesmos ecossistemas políticos se revezam enquanto a dívida cresce e o futebol sofre (o Timão luta contra o rebaixamento no Brasileirão).



No São Paulo, o processo é em duas etapas. No dia 29 de novembro os sócios elegem 100 novos conselheiros (que se somam aos cerca de 152 vitalícios). Em seguida, no início de dezembro, o Conselho escolhe o presidente entre Vinicius de Medeiros (situação, chapa “São Paulo à Frente”, ligado a grupos da recente administração) e Marcelo Portugal Gouvêa (oposição, “São Paulo de Volta”, filho do ex-presidente Marcelo Portugal Gouvêa).



Harry Massis não conseguiu apoio para se reeleger. O clube também acumula passivo relevante, teve atrasos de salários e direitos de imagem, enfrentou transfer ban (recentemente resolvido) e tem o planejamento de 2027 praticamente travado até a definição do novo comando.Em ambos os casos, a narrativa oficial fala em reorganização, transparência e profissionalização.



Na prática, os eleitores (sócios e, no caso do São Paulo, conselheiros) votam em meio a investigações, pedidos de intervenção, dívidas que não param de pressionar o caixa e a memória de gestões que acabaram em impeachment, denúncias e contas descontroladas. Os candidatos se descolam publicamente dos “erros do passado”, mas muitos carregam vínculos com os grupos que produziram esse passado.



O resultado, seja qual for, tende a ser visto por parte da torcida como mais uma troca de comando dentro de uma estrutura que já demonstrou dificuldade em se corrigir.



O drama financeiro, de governança e de confiança não começou ontem e, pelos sinais atuais, não parece prestes a acabar só com a troca de nomes.



Até a próxima.

