Lula vence no exterior por pouco mais de 13 mil votos; Flávio Bolsonaro chega a 43,49%

Com 100% das seções totalizadas fora do Brasil, petista obtém 47,57% dos votos válidos, contra 43,49% do candidato do PL; diferença entre os dois é de 13.487 votos

Com a apuração encerrada no exterior, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terminou na primeira colocação entre os brasileiros que votaram fora do país, mas com uma disputa apertada contra Flávio Bolsonaro (PL).

Segundo o consolidado exibido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 100% das 1.351 seções totalizadas, Lula recebeu 157.387 votos, equivalentes a 47,57% dos votos válidos. Flávio Bolsonaro aparece logo atrás, com 143.900 votos, ou 43,49%.

A diferença entre os dois primeiros colocados foi, portanto, de 13.487 votos, ou 4,08 pontos percentuais.

O terceiro colocado no exterior foi Augusto Cury (Avante), com 9.734 votos (2,94%), seguido por Renan Santos (Missão), com 8.580 votos (2,59%). Ronaldo Caiado (PSD) recebeu 4.708 votos (1,42%), enquanto Romeu Zema (Novo) somou 3.329 votos (1,01%).

Entre os demais candidatos mostrados no consolidado, Samara (UP) teve 1.053 votos (0,32%); Clariana Barão (DC), 825 (0,25%); Edmilson Costa (PCB), 421 (0,13%); Hertz Dias (PSTU), 373 (0,11%); Veterinário Wilson Grassi (Democrata), 373 (0,11%); e Rui Costa Pimenta (PCO), 199 votos (0,06%).

Abstenção passa de 62%

O dado que também chama atenção no resultado do exterior é a elevada abstenção. Dos 916.534 eleitores aptos, apenas 341.766 compareceram às urnas, o equivalente a 37,31%. Outros 574.345 eleitores, ou 62,69%, não votaram.

Do total de votos registrados, 330.882 foram nominais, correspondendo a 96,82%. O painel do TSE registra ainda 5.816 votos em branco (1,70%) e 5.068 votos nulos (1,48%).

Assim, o resultado consolidado mostra uma vitória de Lula no eleitorado brasileiro no exterior, mas por margem relativamente estreita, com Flávio Bolsonaro concentrando mais de 43% dos votos válidos e ficando a pouco mais de 13 mil votos do petista.

Nas eleições presidenciais brasileiras de 2022, entre os eleitores registrados para votar no exterior: