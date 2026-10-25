Quarto mandato do petista preserva contraponto a governos próximos de Trump, mas fortalecimento conservador no Congresso impõe desafios à governabilidade

Vitória de Lula freia avanço da direita na América Latina e mantém Brasil dividido

Quarto mandato do petista preserva contraponto a governos próximos de Trump, mas fortalecimento conservador no Congresso impõe desafios à governabilidade

Por Eliseu Caetano

A vitória de Luiz Inácio Lula da Silva sobre Flávio Bolsonaro interrompe uma sequência de conquistas eleitorais da direita na América Latina e mantém o Brasil como um contraponto aos governos da região alinhados ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O resultado, porém, não encerra a disputa entre os dois campos políticos: Lula conquista um quarto mandato diante de um Congresso mais conservador e de um eleitorado dividido.

Com 99,99% das urnas apuradas neste domingo (25), o presidente tinha 51,78% dos votos válidos, contra 48,22% do senador Flávio Bolsonaro, segundo os dados do Tribunal Superior Eleitoral reproduzidos pela Folha de S.Paulo. A diferença de 3,56 pontos percentuais assegurou ao petista uma conquista inédita: nenhum outro presidente brasileiro havia sido eleito para quatro mandatos.

A virada também rompe um precedente das eleições presidenciais desde a retomada do voto direto, em 1989. Flávio havia vencido o primeiro turno com 47,03%, diante de 45,16% de Lula. Pela primeira vez nesse período, o candidato que terminou a primeira votação em segundo lugar conseguiu superar o adversário na etapa decisiva.

O resultado brasileiro mostra os limites de uma leitura uniforme sobre o avanço conservador na América Latina. Embora governos de direita tenham ampliado sua presença regional, o voto no Brasil preservou uma liderança de esquerda na Presidência. Para Trump, a derrota de Flávio significa perder a possibilidade de incorporar o maior país latino-americano ao grupo de governos próximos de Washington.

Esse efeito internacional convive com uma realidade interna mais complexa para o presidente reeleito. A direita sai da eleição com força parlamentar para influenciar a agenda do próximo governo. O PL e partidos aliados podem reunir mais de 280 deputados e até 50 senadores, números suficientes para formar maiorias nas duas Casas.

A combinação entre uma Presidência de esquerda e um Legislativo conservador torna a negociação política central para o novo mandato. A aprovação de medidas econômicas, mudanças legais e prioridades orçamentárias dependerá da capacidade de Lula de construir acordos com partidos que não participaram de sua campanha ou que apoiaram o adversário. A vitória nas urnas, portanto, não se traduz automaticamente em controle da agenda de Brasília.

Aos 80 anos, Lula amplia uma trajetória de sete candidaturas presidenciais e quatro vitórias. O novo mandato prolonga sua presença no centro da política nacional, mas também mantém o bolsonarismo como uma força de oposição com representação expressiva. O Brasil preserva um governo de esquerda enquanto a disputa sobre os rumos do país continua aberta no Congresso e na sociedade.