Situada entre o sul da Borgonha e o norte de Lyon, na França, essa denominação construiu sua fama internacional sobretudo em torno do Beaujolais Nouveau

Poucas regiões vinícolas conseguem despertar tanta curiosidade e, ao mesmo tempo, ser tão frequentemente subestimadas quanto Beaujolais. Situada entre o sul da Borgonha e o norte de Lyon, na França, essa denominação construiu sua fama internacional sobretudo em torno do Beaujolais Nouveau, o vinho jovem que, todos os anos, em novembro, mobiliza produtores, comerciantes e apreciadores em diferentes partes do mundo, numa ação de marketing. Entretanto, reduzir Beaujolais a essa ação seria ignorar uma das mais interessantes expressões da viticultura francesa, particularmente quando nos voltamos aos seus Crus, vinhos de personalidade, identidade territorial e, em muitos casos, notável capacidade de envelhecimento.

A hierarquia da região compreende três categorias principais. Na base está o Beaujolais, denominação regional que produz vinhos predominantemente leves, frutados e descomplicados. Um degrau acima encontra-se o Beaujolais-Villages, proveniente de 38 comunas, cujos vinhedos, em geral, apresentam condições geológicas e climáticas mais favoráveis à obtenção de vinhos com maior concentração, estrutura e complexidade. No patamar superior estão os dez Crus de Beaujolais, denominações comunais que identificam territórios específicos e cujos nomes aparecem diretamente nos rótulos: Saint-Amour, Juliénas, Chénas, Moulin-à-Vent, Fleurie, Chiroubles, Morgon, Régnié, Côte de Brouilly e Brouilly. São vinhos que demonstram como a mesma uva, a Gamay, pode produzir resultados sensivelmente diferentes conforme o solo, a altitude, a exposição solar e as escolhas de vinificação.

É importante esclarecer que Beaujolais Nouveau não constitui uma categoria superior ou inferior nessa hierarquia, tampouco uma denominação geográfica independente. Trata-se de uma modalidade de elaboração e comercialização: um vinho jovem, produzido para chegar rapidamente ao consumidor, poucas semanas depois da colheita. Sua liberação ocorre tradicionalmente na terceira quinta-feira de novembro, data que se transformou em uma verdadeira festa internacional. Elaborado predominantemente por maceração carbônica ou semicarbônica, apresenta exuberância aromática, notas de frutas vermelhas frescas, como morango e framboesa, por vezes acompanhadas de nuances de banana e especiarias. É um vinho de consumo imediato, cuja proposta é celebrar a safra recém-terminada, e não disputar espaço com os Crus destinados a uma evolução mais longa em garrafa.

Entre os dez Crus, alguns merecem atenção especial pela diversidade de suas expressões. Fleurie é frequentemente considerado um dos mais elegantes e delicados. Seus vinhos, cultivados predominantemente em solos graníticos, revelam aromas florais, especialmente violetas e rosas, acompanhados de cerejas, framboesas e outras frutas vermelhas. Na boca, apresentam textura sedosa, taninos finos e acidez refrescante. São excelentes companheiros de aves assadas, pato, cogumelos e preparações delicadas com carnes suínas. Em geral, podem evoluir satisfatoriamente por três a seis anos, embora exemplares de produtores destacados suportem períodos maiores.

Morgon, por sua vez, oferece uma interpretação mais robusta da Gamay. Seus solos de xisto decomposto, especialmente na célebre Côte du Py, contribuem para vinhos concentrados, estruturados e de personalidade marcante. Frutas negras, cerejas maduras, notas terrosas e minerais compõem seu perfil aromático. Com a evolução, desenvolvem complexidade e aquilo que os franceses denominam morgonner, expressão utilizada para descrever a transformação de um Morgon jovem em um vinho mais profundo, macio e complexo. Harmonizam muito bem com carnes assadas, cordeiro, costela bovina e preparações com cogumelos. Dependendo da safra e do produtor, podem envelhecer entre oito e doze anos, por vezes ultrapassando esse período.

Moulin-à-Vent é considerado por muitos o mais estruturado e longevo dos Crus. Seus vinhedos, assentados principalmente sobre granito rosado, originam vinhos de maior concentração, taninos firmes e expressiva capacidade de evolução. Na juventude, apresentam frutas escuras, violetas e especiarias; com o tempo, desenvolvem aromas de couro, trufas, sous-bois e nuances terrosas. É um vinho que pode surpreender quem associa Beaujolais exclusivamente a tintos leves e despretensiosos. Acompanha muito bem carnes de caça, cordeiro, filé-mignon com molhos mais intensos e queijos de média maturação. Os melhores exemplares podem envelhecer de dez a quinze anos, ou até mais, conforme a qualidade da safra e o trabalho do produtor.

Juliénas apresenta uma personalidade intermediária entre a delicadeza de Fleurie e a estrutura de Moulin-à-Vent. Seus vinhos combinam frutas vermelhas e negras, notas florais, especiarias e taninos mais presentes, resultando em tintos de boa estrutura e agradável equilíbrio. São particularmente interessantes para acompanhar carnes grelhadas, embutidos artesanais, pratos à base de pato e preparações com ervas aromáticas. Seu potencial de guarda costuma situar-se entre cinco e oito anos, podendo ser superior nos melhores exemplares.

Brouilly, o maior dos dez Crus em extensão de vinhedos, caracteriza-se por tintos acessíveis, expressivos e bastante gastronômicos. A Gamay encontra ali diferentes composições de solo, com presença de granito, rochas vulcânicas e terrenos arenosos, produzindo vinhos de corpo médio, taninos agradáveis e aromas de cereja, morango, framboesa e ameixa. São particularmente apropriados para acompanhar charcutaria, aves, carnes suínas, massas com molhos de tomate e pratos da cozinha mediterrânea. Embora normalmente apreciados nos primeiros anos, bons exemplares podem evoluir por quatro a seis anos.

Embora a notoriedade de Beaujolais esteja associada quase exclusivamente aos tintos, a região também produz brancos, elaborados principalmente com Chardonnay. Não existem Crus brancos: essas garrafas são comercializadas sob as denominações Beaujolais ou Beaujolais-Villages, conforme sua origem. São vinhos geralmente frescos, com notas cítricas, maçã, flores brancas e, em alguns casos, discreta influência da madeira. Os exemplares mais simples devem ser consumidos jovens, enquanto os de maior concentração e elaboração podem evoluir satisfatoriamente por cinco a oito anos. Nos tintos, a longevidade varia consideravelmente: enquanto Fleurie e Brouilly privilegiam, em geral, uma evolução mais curta, Morgon e Moulin-à-Vent podem proporcionar experiências de envelhecimento comparáveis às de importantes denominações borgonhesas.

Para o consumidor brasileiro, Beaujolais representa uma oportunidade particularmente interessante. Seus vinhos oferecem uma combinação pouco frequente de identidade territorial, elegância, versatilidade gastronômica e preços, em muitos casos, mais acessíveis do que aqueles encontrados nas denominações mais consagradas da Borgonha. Além disso, a Gamay apresenta uma característica especialmente atraente à mesa: acidez vibrante, taninos geralmente moderados e fruta expressiva, atributos que permitem harmonizações variadas e um consumo prazeroso, inclusive com temperaturas de serviço ligeiramente inferiores às habitualmente recomendadas para tintos.

Talvez seja o momento de deixarmos de olhar para Beaujolais apenas em novembro, quando o Nouveau ocupa as manchetes e as prateleiras, e descobrirmos o que seus Crus têm efetivamente a oferecer. Afinal, por trás da festa do vinho novo existe uma região de terroirs singulares, produtores talentosos e tintos capazes de proporcionar experiências enológicas de grande qualidade sem exigir, necessariamente, os investimentos associados aos grandes nomes da Borgonha. Beaujolais merece ser descoberto durante todo o ano. Salut!