Quando se fala em vinhos italianos, é natural que os grandes tintos de Piemonte, Toscana e Vêneto ocupem lugar de destaque na memória dos apreciadores. Entretanto, o Norte da Itália guarda um patrimônio de uvas brancas extraordinariamente rico, construído ao longo de séculos de história, em paisagens que vão dos Alpes às margens do Adriático, passando por lagos, colinas e planícies. São castas autóctones, algumas de cultivo ancestral, e variedades internacionais que encontraram condições excepcionais de adaptação, produzindo vinhos de personalidades bastante distintas.

O Piemonte, cuja tradição vitivinícola remonta à Antiguidade romana e ganhou expressão durante a Idade Média e, sobretudo, a partir do século XIX, é conhecido internacionalmente por seus grandes tintos. Contudo, seus brancos merecem igual atenção. Entre as principais castas estão Arneis, Cortese, Erbaluce, Favorita e Moscato Bianco, além da cada vez mais valorizada Timorasso. A Arneis, especialmente nas colinas de Roero, proporciona vinhos delicados, aromáticos, com notas de pera, flores brancas e amêndoas, geralmente de acidez equilibrada. A Cortese, protagonista dos vinhos de Gavi, oferece brancos secos, frescos, minerais e de boa vocação gastronômica, ideais para peixes, frutos do mar e risotos. A Erbaluce, cultivada principalmente na região de Caluso, destaca-se pela acidez vibrante, estrutura e versatilidade, podendo originar vinhos tranquilos, espumantes e doces. Já a Timorasso, particularmente nos Colli Tortonesi, produz brancos de maior corpo, concentração e notável capacidade de envelhecimento, com complexidade mineral e notas de frutas maduras. A Favorita, por sua vez, costuma apresentar um perfil fresco e frutado. O Piemonte também é célebre por seus vinhos doces de Moscato Bianco, especialmente os espumantes e levemente frisantes de Asti. Há ainda o Erbaluce di Caluso Passito, elaborado com uvas desidratadas, de concentração aromática, acidez preservada e notas de mel, frutas secas e damasco. O Moscato acompanha muito bem sobremesas de frutas e confeitaria delicada; o passito de Erbaluce encontra excelente companhia em queijos azuis, tortas de frutas secas e preparações à base de amêndoas.

O Vale de Aosta, situado no extremo noroeste italiano, junto à fronteira com França e Suíça, possui uma história vitivinícola marcada pela influência romana e pelas dificuldades impostas pela geografia alpina. Seus vinhedos, frequentemente implantados em encostas íngremes e altitudes elevadas, estão entre os mais altos da Europa. A Prié Blanc é sua casta branca mais emblemática, especialmente na denominação Blanc de Morgex et de La Salle. Origina vinhos de acidez pronunciada, delicadeza aromática, notas cítricas, florais e minerais, além de espumantes de grande vivacidade. A Petite Arvine, de origem suíça, encontrou excelente expressão no vale, produzindo brancos estruturados, frescos, com notas cítricas e salinas. Também merecem destaque a Moscato Bianco, a Chardonnay e a Pinot Grigio. Entre as especialidades doces estão os passitos de Moscato de Chambave e de Malvoisie, denominação local associada à Pinot Grigio, especialmente na região de Nus. São vinhos concentrados, aromáticos e elegantes, que combinam muito bem com queijos de maturação prolongada, pâtisserie, frutas secas e sobremesas à base de creme. A Moscato de Chambave, em particular, harmoniza com doces de frutas e preparações delicadamente aromáticas.

A Lombardia apresenta uma tradição vitivinícola antiga, também de raízes romanas, marcada por uma geografia diversificada, que compreende os lagos alpinos, as colinas da Franciacorta e as encostas da Valtellina. Embora seja mundialmente reconhecida pelos espumantes de Franciacorta, produz também brancos tranquilos de grande interesse. Chardonnay e Pinot Bianco têm presença importante, sobretudo na elaboração de espumantes pelo método tradicional, enquanto a Turbiana, conhecida também como Trebbiano di Lugana, é a grande protagonista dos brancos da região do Lago de Garda. Seus vinhos apresentam acidez firme, notas cítricas, florais e minerais, com textura e capacidade de evolução bastante interessantes. A Pinot Grigio também está presente, assim como a Riesling, especialmente em determinadas áreas de Oltrepò Pavese. Na mesa, os brancos lombardos acompanham peixes de água doce, frutos do mar, aves, massas delicadas e risotos. Quanto aos vinhos de sobremesa, é importante distinguir o célebre Moscato di Scanzo, que, apesar do nome, é produzido com uva tinta e não integra o universo das castas brancas. A Lombardia possui, contudo, expressões doces e passitas menos conhecidas, que merecem ser descobertas, embora não tenham a mesma projeção de seus vizinhos do Piemonte e do Vêneto.

O Trentino-Alto Ádige possui uma história vitivinícola profundamente influenciada por sua posição geográfica e cultural, entre o mundo germânico e o italiano. A viticultura ganhou importância ainda na Antiguidade romana e se consolidou durante a Idade Média, com a participação de mosteiros e comunidades locais. A diversidade de altitudes e microclimas favorece uma expressiva variedade de uvas brancas. Entre as principais estão Pinot Grigio, Chardonnay, Pinot Bianco, Gewürztraminer, Sauvignon Blanc, Müller-Thurgau, Kerner, Sylvaner e Riesling. No Trentino, a Nosiola merece especial atenção: autóctone e de cultivo ancestral, origina vinhos secos delicados, frescos, com notas de avelã, flores e frutas brancas. No Alto Ádige, a Gewürztraminer oferece vinhos intensamente aromáticos, com notas de lichia, rosas e especiarias; a Kerner e a Sylvaner produzem brancos de acidez viva, frescor e expressão mineral, enquanto a Pinot Bianco e a Chardonnay apresentam maior amplitude e versatilidade. A Pinot Grigio, bastante difundida, costuma resultar em vinhos leves e frutados, embora algumas interpretações tenham maior estrutura. São vinhos que acompanham muito bem peixes, trutas, frutos do mar, queijos alpinos, aves e pratos da cozinha regional. Entre os doces, destaca-se o extraordinário Vino Santo Trentino, elaborado exclusivamente com Nosiola na Valle dei Laghi. As uvas passam por um longo processo natural de desidratação, frequentemente até a Semana Santa, concentrando açúcares e aromas. O resultado é um vinho complexo, de notas de mel, damasco, frutas secas e especiarias, que encontra harmonização notável com queijos azuis, tortas de frutas secas e confeitaria tradicional.

O Vêneto possui uma das histórias vitivinícolas mais antigas e importantes da Itália, com registros de produção que remontam à Antiguidade romana. Sua localização estratégica, entre os Alpes, o Lago de Garda e o Mar Adriático, contribuiu para a expansão comercial e cultural de seus vinhos. Entre as castas brancas, a Garganega ocupa posição de destaque, especialmente nas denominações de Soave e Gambellara. Produz vinhos de acidez equilibrada, corpo médio, notas de flores brancas, frutas cítricas e amêndoas, podendo apresentar grande complexidade quando amadurecida. A Glera, responsável pelo conhecido Prosecco, origina espumantes leves, frescos, florais e frutados. Merecem menção ainda a Vespaiola, típica de Breganze, a Durella, de acidez elevada, e a Tai, que proporciona brancos de boa estrutura e personalidade. A região oferece um repertório gastronômico bastante amplo: os brancos secos acompanham bacalhau, peixes, mariscos, risotos e massas com molhos delicados. Entre os vinhos doces, duas especialidades merecem particular atenção. O Recioto di Soave, elaborado principalmente com Garganega submetida à desidratação, apresenta aromas de mel, damasco, flores e frutas cristalizadas, com textura aveludada e acidez capaz de equilibrar a doçura. É excelente com biscoitos tradicionais, tortas de amêndoas, queijos azuis e alguns embutidos leves. Já o Torcolato, produzido com a uva Vespaiola na região de Breganze, é um passito de grande personalidade, com notas de mel, frutas secas e especiarias, ideal para acompanhar queijos maturados, pâtisserie e sobremesas à base de castanhas.

Por fim, Friuli-Venezia Giulia, no extremo nordeste italiano, apresenta uma identidade vitivinícola marcada pelo encontro das culturas italiana, eslava e germânica. A presença romana, a influência veneziana e as antigas tradições comerciais contribuíram para a formação de uma região de grande riqueza cultural e gastronômica. Seu território, com colinas, planícies e influência marítima, oferece condições particularmente favoráveis à produção de brancos. Entre as castas autóctones destacam-se Friulano, Ribolla Gialla, Verduzzo Friulano, Picolit e Malvasia Istriana. A elas se somam Sauvignon Blanc, Chardonnay, Pinot Grigio, Pinot Bianco e Traminer Aromático. O Friulano produz vinhos de boa estrutura, frescor, notas de ervas, frutas brancas e amêndoas, enquanto a Ribolla Gialla oferece acidez vibrante, perfil cítrico e grande versatilidade, inclusive para espumantes e vinhos de maceração prolongada. A Malvasia Istriana apresenta caráter aromático, com notas florais e especiadas, e o Sauvignon Blanc costuma expressar intensidade aromática, frescor e mineralidade. São vinhos particularmente apropriados para acompanhar frutos do mar, peixes, crustáceos, risotos, embutidos delicados e queijos regionais. A região também possui dois dos mais interessantes vinhos doces italianos: o Picolit e o Ramandolo. O primeiro, elaborado com a rara uva homônima, apresenta grande concentração, elegância e aromas de mel, damasco e frutas secas. Harmoniza admiravelmente com queijos azuis e confeitaria fina. O Ramandolo, produzido com Verduzzo Friulano, é um vinho de coloração dourada, textura envolvente, notas de mel, maçã e damasco, com discreta adstringência e acidez equilibrada. Aqui uma curiosidade: Verduzzo Friulano é uma variedade autóctone que pode originar vinhos secos ou doces, sendo estes últimos especialmente tradicionais no Friuli. A cor muito escura pode resultar da evolução oxidativa, do envelhecimento e das condições de conservação e iluminação, não sendo incomum de se encontrar; acompanha muito bem doces à base de amêndoas, tortas de maçã, queijos curados e até algumas preparações tradicionais com figos.

A importância das uvas brancas do Norte da Itália ultrapassa as fronteiras de suas denominações. Elas representam um patrimônio vitícola de enorme diversidade genética, histórica e enológica, demonstrando a capacidade de cada território de imprimir identidade própria aos vinhos. Da mineralidade alpina à exuberância aromática dos vinhos do Friuli, da elegância da Garganega à versatilidade da Cortese, encontramos uma extraordinária coleção de estilos, capazes de atender aos mais diferentes paladares e ocasiões. Além disso, essas regiões demonstram que a tradição italiana não se limita aos grandes tintos: seus brancos, espumantes e vinhos de sobremesa estão entre as expressões mais interessantes da viticultura europeia. Ao consumidor brasileiro, fica o convite para ampliar seus horizontes, afastar-se momentaneamente dos rótulos mais conhecidos e descobrir essas preciosidades. Conhecer e provar os vinhos brancos do Norte da Itália é, afinal, percorrer uma das mais fascinantes páginas da história do vinho. Salut!