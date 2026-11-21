Palmeiras x Flamengo: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Palmeiras e Flamengo entram em campo neste sábado (21), às 16h30 (de Brasília), no Nubank Parque, em São Paulo, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.
Com 79 pontos, o Flamengo lidera com 6 pontos de vantagem sobre o Palmeiras, segundo colocado, a três rodadas do fim. Se vencer ou empatar, o Flamengo é campeão do Brasileirão neste sábado (21).
Na tabela, o Palmeiras está em 2º, com 73 pontos, na zona de classificação para a Libertadores. Na rodada anterior, a equipe perdeu para o Cruzeiro por 2 a 1, fora de casa. O recorte recente mostra três vitórias, um empate e uma derrota em cinco jogos.
Pelo lado visitante, o Flamengo chega à rodada em 1º lugar, com 79 pontos, na zona de classificação para a Libertadores. No último compromisso, o time venceu o Atlético-PR por 2 a 1, em casa. Nas últimas cinco partidas, são cinco vitórias.
O confronto mais recente, em 23/05/2026, terminou com vitória do Palmeiras por 3 a 0.
Onde assistir Palmeiras x Flamengo ao vivo
O jogo terá transmissão de Globo (TV aberta), GE TV (YouTube), Premiere (pay-per-view) e Globoplay (streaming).
Horário e local de Palmeiras x Flamengo
A bola rola às 16h30 (de Brasília) neste sábado (21), 21/11/2026, no Nubank Parque, em São Paulo.
Escalações de Palmeiras x Flamengo
As escalações oficiais de Palmeiras e Flamengo costumam ser divulgadas cerca de uma hora antes do pontapé inicial.
Ficha do jogo
- Competição: Campeonato Brasileiro de 2026 (36ª rodada)
- Data e horário: 21/11/2026, às 16h30 (de Brasília)
- Local: Nubank Parque, em São Paulo
- Arbitragem: Rodrigo Jose Pereira de Lima
- Transmissão: Globo (TV aberta), GE TV (YouTube), Premiere (pay-per-view) e Globoplay (streaming)
Matéria produzida automaticamente com dados da partida.
continue lendo
- Chapecoense x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, horário e escalações Jovem Pan · há 2 horas
- Atlético-MG x Boca Juniors: onde assistir ao vivo, horário e escalações Jovem Pan · há 2 horas
- Bahia x Coritiba: onde assistir ao vivo, horário e escalações Jovem Pan · há 2 horas
- Schalke 04 x Stuttgart: onde assistir ao vivo, horário e escalações Jovem Pan · há 2 horas