Palmeiras x Flamengo: jogo começa às 16h30 e tem transmissão de Globo, GE TV (YouTube), Premiere e Globoplay

Palmeiras e Flamengo entram em campo neste sábado (21), às 16h30 (de Brasília), no Nubank Parque, em São Paulo, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

Com 79 pontos, o Flamengo lidera com 6 pontos de vantagem sobre o Palmeiras, segundo colocado, a três rodadas do fim. Se vencer ou empatar, o Flamengo é campeão do Brasileirão neste sábado (21).

Na tabela, o Palmeiras está em 2º, com 73 pontos, na zona de classificação para a Libertadores. Na rodada anterior, a equipe perdeu para o Cruzeiro por 2 a 1, fora de casa. O recorte recente mostra três vitórias, um empate e uma derrota em cinco jogos.

Pelo lado visitante, o Flamengo chega à rodada em 1º lugar, com 79 pontos, na zona de classificação para a Libertadores. No último compromisso, o time venceu o Atlético-PR por 2 a 1, em casa. Nas últimas cinco partidas, são cinco vitórias.

O confronto mais recente, em 23/05/2026, terminou com vitória do Palmeiras por 3 a 0.

Onde assistir Palmeiras x Flamengo ao vivo

O jogo terá transmissão de Globo (TV aberta), GE TV (YouTube), Premiere (pay-per-view) e Globoplay (streaming).

Horário e local de Palmeiras x Flamengo

A bola rola às 16h30 (de Brasília) neste sábado (21), 21/11/2026, no Nubank Parque, em São Paulo.

Escalações de Palmeiras x Flamengo

As escalações oficiais de Palmeiras e Flamengo costumam ser divulgadas cerca de uma hora antes do pontapé inicial.

Ficha do jogo

Competição: Campeonato Brasileiro de 2026 (36ª rodada)

Campeonato Brasileiro de 2026 (36ª rodada) Data e horário: 21/11/2026, às 16h30 (de Brasília)

21/11/2026, às 16h30 (de Brasília) Local: Nubank Parque, em São Paulo

Nubank Parque, em São Paulo Arbitragem: Rodrigo Jose Pereira de Lima

Rodrigo Jose Pereira de Lima Transmissão: Globo (TV aberta), GE TV (YouTube), Premiere (pay-per-view) e Globoplay (streaming)

Matéria produzida automaticamente com dados da partida.