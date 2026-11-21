Moraes autoriza visitas de filhos e enteada a Bolsonaro durante internação
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou neste sábado (21) que os filhos Carlos Bolsonaro, Jair Renan Bolsonaro e Laura Bolsonaro, além da enteada Letícia Marianna Firmo da Silva, visitem o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) durante sua internação no hospital DF Star, em Brasília.
A decisão atende a um pedido apresentado pela defesa do ex-presidente, que solicitou autorização para visitas diárias dos familiares enquanto durar a hospitalização.
No despacho, Moraes estabeleceu que os encontros deverão respeitar os horários de visita e as regras de segurança do hospital. Também proibiu a entrada de celulares, câmeras ou quaisquer outros aparelhos eletrônicos capazes de registrar imagens ou áudios de Bolsonaro.
O ministro determinou que a direção do hospital e o Núcleo de Custódia da Polícia Militar sejam comunicados imediatamente para adoção das providências necessárias.
Antes da nova decisão, Moraes já havia autorizado que Carlos Bolsonaro acompanhasse o pai durante o período de internação.
Internação de Bolsonaro
O ex-presidente foi encaminhado ao hospital na sexta-feira (20), após apresentar fortes dores abdominais. Segundo boletim médico, ele foi internado com quadro de dor e distensão abdominal e permanecerá na unidade para realização de exames e investigação diagnóstica.
Neste sábado, Carlos Bolsonaro informou que o pai passou por um procedimento de limpeza com sonda, utilizado para retirar resíduos alimentares do estômago. O filho também afirmou que os médicos avaliam a possibilidade de uma nova cirurgia.
Até o momento, não há previsão de alta hospitalar.
Em decisão anterior, Moraes determinou a retirada temporária da tornozeleira eletrônica utilizada pelo ex-presidente durante a internação. O equipamento deverá ser recolocado após a alta.
Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão após condenação pelo STF por envolvimento na tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.
Assuntos
continue lendo
- Bolsonaro é diagnosticado com abdômen agudo obstrutivo, diz boletim médico Estadão Conteúdo · há 19 segundos
- Lula defende pacote fiscal: 'Sistema financeiro não me ensinará a dirigir o País' Estadão Conteúdo · há 3 horas
- Bolsonaro passa por limpeza com sonda, e médicos avaliam nova cirurgia, diz Carlos Estadão Conteúdo · há 8 horas
- PSDB sofre pressão para definir atuação e não descarta aceno indireto a Lula João Vitor Revedilho · há 22 horas