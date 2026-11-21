Decisão permite encontros enquanto ex-presidente estiver hospitalizado, mas proíbe entrada de celulares, câmeras e equipamentos de gravação

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou neste sábado (21) que os filhos Carlos Bolsonaro, Jair Renan Bolsonaro e Laura Bolsonaro, além da enteada Letícia Marianna Firmo da Silva, visitem o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) durante sua internação no hospital DF Star, em Brasília.

A decisão atende a um pedido apresentado pela defesa do ex-presidente, que solicitou autorização para visitas diárias dos familiares enquanto durar a hospitalização.

No despacho, Moraes estabeleceu que os encontros deverão respeitar os horários de visita e as regras de segurança do hospital. Também proibiu a entrada de celulares, câmeras ou quaisquer outros aparelhos eletrônicos capazes de registrar imagens ou áudios de Bolsonaro.

O ministro determinou que a direção do hospital e o Núcleo de Custódia da Polícia Militar sejam comunicados imediatamente para adoção das providências necessárias.

Antes da nova decisão, Moraes já havia autorizado que Carlos Bolsonaro acompanhasse o pai durante o período de internação.

Internação de Bolsonaro

O ex-presidente foi encaminhado ao hospital na sexta-feira (20), após apresentar fortes dores abdominais. Segundo boletim médico, ele foi internado com quadro de dor e distensão abdominal e permanecerá na unidade para realização de exames e investigação diagnóstica.

Neste sábado, Carlos Bolsonaro informou que o pai passou por um procedimento de limpeza com sonda, utilizado para retirar resíduos alimentares do estômago. O filho também afirmou que os médicos avaliam a possibilidade de uma nova cirurgia.

Até o momento, não há previsão de alta hospitalar.

Em decisão anterior, Moraes determinou a retirada temporária da tornozeleira eletrônica utilizada pelo ex-presidente durante a internação. O equipamento deverá ser recolocado após a alta.

Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão após condenação pelo STF por envolvimento na tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.