Michelle chega ao Brasil após Bolsonaro ser internado em Brasília
A senadora eleita Michelle Bolsonaro (PL-DF) disse neste sábado (21) que chegou ao Brasil e está a caminho de Brasília. A ex-primeira-dama havia anunciado que tirou 10 dias de descanso e viajou para Israel.
O retorno de Michelle se deu depois de o ex-presidente Jair Bolsonaro ser internado na sexta-feira (20), no Hospital DF Star, em Brasília. O capitão da reserva apresentou dor e distensão abdominal.
Segundo boletim médico divulgado também neste sábado, Bolsonaro foi diagnosticado com obstrução intestinal aguda. O ex-presidente está estável, está consciente, orientado e respira espontaneamente.
Além disso, o relatório médico informou não haver previsão para Bolsonaro receber alta.
Assuntos
continue lendo
- Moraes autoriza visitas de filhos e enteada a Bolsonaro durante internação Jovem Pan · há 7 horas
- Lula defende pacote fiscal: 'Sistema financeiro não me ensinará a dirigir o País' Estadão Conteúdo · há 8 horas
- Defesa de Bolsonaro pede que Moraes libere visitas diárias dos filhos durante internação Estadão Conteúdo · há 9 horas
- Bolsonaro passa por limpeza com sonda, e médicos avaliam nova cirurgia, diz Carlos Estadão Conteúdo · há 13 horas