A senadora eleita havia tirado 10 dias de descanso e estava em Israel

A senadora eleita Michelle Bolsonaro (PL-DF) disse neste sábado (21) que chegou ao Brasil e está a caminho de Brasília. A ex-primeira-dama havia anunciado que tirou 10 dias de descanso e viajou para Israel.

O retorno de Michelle se deu depois de o ex-presidente Jair Bolsonaro ser internado na sexta-feira (20), no Hospital DF Star, em Brasília. O capitão da reserva apresentou dor e distensão abdominal.

Segundo boletim médico divulgado também neste sábado, Bolsonaro foi diagnosticado com obstrução intestinal aguda. O ex-presidente está estável, está consciente, orientado e respira espontaneamente.

Além disso, o relatório médico informou não haver previsão para Bolsonaro receber alta.