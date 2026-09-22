Além do fim de semana, o festival também traz uma série de sideshows em São Paulo

Balaclava Fest traz fim de semana indie para São Paulo; confira agenda da semana

O público indie tem encontro marcado em São Paulo para o fim de semana dos dias 26 e 27 de setembro. A décima-sexta edição do Balaclava Fest chega ao Tokio Marine Hall, na capital paulista, com um line-up de peso, que inclui nomes como Diiv, Blonde Redhead, Beach Fossils e Sudan Archives.

Com 16 artistas confirmados, esta será a maior edição da história do festival que, pela primeira vez, será realizado em dois dias. A programação, que tem início às 15h40, foi feita com dois palcos e evitando horários conflitantes entre as apresentações.

Coroando um 2026 cuja agenda tem sido nada aquém de genial em termos de curadoria para os shows, a Balaclava também traz grupos como High Vis, Dry Cleaning, Sharp Pins, Bar Italia, Wednesday, Wishy, Pedro The Lion e Winona Riders. Os shows nacionais ficam por conta de Adorável Clichê, Pedro Mituzani, Budang e Ludovic.

Além do fim de semana, o festival também traz uma série de sideshows em São Paulo. Na quinta-feira (24), o Sharp Pins se apresenta no Bar Alto. Na sexta, Bar Italia e Wishy se unem para uma noite na Casa Rockambole. Já na segunda, serão dois eventos: o Sudan Archives sobe no palco do Cine Joia, enquanto o High Vis estará no Bar Alto.

Já em último lote, os ingressos seguem disponíveis para o festival em todas as modalidades – seja para um só dia ou o combo com as duas datas. A Balaclava também organizou um sorteio de entradas na página oficial da produtora pelas redes sociais.

PLACEBO NO BRASIL

Muito bem quisto pelo público brasileiro, o Placebo estará de volta ao país em fevereiro de 2027. A banda de Brian Molko e Stefan Olsdal confirmou a vinda da turnê Re: Created, comemorando 30 anos do álbum de estreia.

Ao todo, serão quatro datas pelo Brasil: no dia 20 de fevereiro, em São Paulo, no Suhai Music Hall; no dia 23, em Brasília, no Centro de Eventos Ulysses Guimarães; no dia 26, em Curitiba, no Live, enquanto a saideira será no dia 28, em Porto Alegre, no Auditório Araújo Vianna.

A pré-venda exclusiva para fãs será a partir da próxima terça-feira (29), às 10h. A venda geral será no dia seguinte, no mesmo horário.

PARCERIA BOA

Adriana Calcanhotto e Arnaldo Antunes voltarão a dividir os palcos em 2027. Seis datas foram marcadas para a turnê do novo álbum Vice-Versa, parceria lançada oficialmente nesta terça.

A dupla passará por São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Porto Alegre e Curitiba, com pré-venda exclusiva para clientes Itaú já nesta quarta-feira. A venda geral está programada para o dia 25, às 12h.

PUNK NA VEIA

Fãs de punk rock podem se programar para a chegada do Cockney Rejects em abril do ano que vem. Os britânicos confirmaram a vinda para três capitais brasileiras em uma breve turnê sul-americana que inclui a Argentina no roteiro.

Com abertura da Few Thoughts, o quarteto passará por Goiânia, no Leon Music Pub, no dia 15. No dia seguinte, o show será em Curitiba, no Basement Cultural. Já no dia 17, o grupo estará no histórico Hangar 110, em São Paulo. Os ingressos já estão à venda para todas as datas.

AGENDA DA SEMANA

Quem: Braza

Quando: Quinta-feira, 24/09, às 21h

Onde: SESC Bom Retiro

Quanto: A partir de R$ 21

Por que ir?: Os cariocas do Braza devem apresentar pela primeira vez as duas faixas extras do Baile Cítrico Utrópico Lunar – a versão deluxe do disco Baile Cítrico Utrópico Solar, lançada no final do mês passado. Os shows do grupo são conhecidos pelo verdadeiro clima de baile, com dança e roda punk à vontade.

Quem: Tasha & Tracie

Quando: Sexta-feira, 25/09, às 22h

Onde: Audio

Quanto: A partir de R$ 70

Por que ir?: No palco da Audio, Tasha & Tracie farão a primeira gravação audiovisual da história da dupla em um show que promete convidados especiais. É a primeira passagem da tour Serena & Venus por São Paulo, com agenda que prevê quase 10 datas na Europa em dezembro.

Quem: Jão

Quando: Sexta-feira, 25/09, às 20h

Onde: Nubank Parque

Quanto: A partir de R$ 220

Por que ir?: O primeiro show de Jão desde o Lollapalooza 2025 será também o primeiro do novo álbum, Memórias Póstumas. Entre os principais nomes do pop nacional da atualidade, principalmente entre o público jovem, Jão possui um domínio do palco impressionante.

Quem: Bar Italia e Wishy

Quando: Sexta-feira, 25/09, às 20h

Onde: Casa Rockambole

Quanto: A partir de R$ 150

Por que ir?: Entre os sideshows do Balaclava Fest, o do Bar Italia servirá também para fazer as pazes com o público brasileiro. A excelente banda do indie rock britânico precisou cancelar a apresentação de estreia marcada para dezembro de 2024, deixando muitos fãs lamentando. Desta vez, a abertura será da Wishy, que também estará no festival.

Quem: Maglore

Quando: Sexta-feira, 25/09, às 20h

Onde: Cine Joia

Quanto: A partir de R$ 70

Por que ir?: De Salvador e com mais de 15 anos de estrada, a Maglore apresenta o álbum Fluxo Natural. O sexto disco do conjunto expande a sonoridade com muito rock e psicodelia.

Quem: Maskavo

Quando: Sábado, 26/09, às 20h

Onde: SESC Belenzinho

Quanto: A partir de R$ 18

Por que ir?: Nome popular do reggae nacional, o Maskavo está em turnê comemorando 25 anos de história. Excelente pedida para dançar ao som de Um Anjo do Céu no que promete ser mais um fim de semana gelado na capital paulista.

Quem: Ben Howard

Quando: Sábado, 26/09, às 21h

Onde: Audio

Quanto: A partir de R$ 225

Por que ir?: O inglês chega ao Brasil pela primeira vez com um folk sem erros. Old Pine, Time is Dancing e I Forget Where We Were são lindas canções que devem aparecer no setlist.

Quem: Paulinho Boca de Cantor

Quando: Sábado, 26/09, às 20h, e domingo, 27/09, às 18h

Onde: SESC 14 Bis

Quanto: A partir de R$ 18

Por que ir?: Paulinho apresenta os melhores momentos de uma extensa carreira – incluindo os clássicos dos Novos Baianos e da trajetória solo.