Evergreen Terrace e Paulo Miklos trazem shows a São Paulo; confira agenda da semana

Depois da frustração envolvendo o WROS Fest, em 2013, a banda de Jacksonville, na Flórida, fará a primeira apresentação no Brasil em 30 de janeiro de 2027

A espera para os fãs brasileiros do Evergreen Terrace finalmente vai chegar ao fim. Depois da frustração envolvendo o WROS Fest, em 2013, a banda de Jacksonville, na Flórida, fará a primeira apresentação no Brasil em 30 de janeiro de 2027, na Jai Club.

O show marcará a última data de uma turnê latino-americana que inclui passagens pela Costa Rica, Colômbia, Chile e Argentina. Os ingressos, que já estão no segundo lote, custam pelo menos R$ 170.

Outro show confirmado na capital paulista é do titã Paulo Miklos. O vocalista estará no palco da Tokio Marine Hall em 30 de outubro para apresentar o novo álbum solo Coisas da Vida, em que interpreta canções de nomes gigantes da música brasileira, como Rita Lee, Beto Guedes e Adoniran Barbosa.

A venda geral começa nesta sexta-feira, 11, às 15h. Os ingressos mais baratos saem por R$ 87,50.

MUDANÇA DE LOCAL

O show de despedida do Sepultura não será mais no Estádio Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu. Ao invés disso, a apresentação passou para a Suhai Music Hall. Nada que mude a situação dos ingressos, que, com a redução da capacidade, agora constam como esgotados.

MAIS ESPAÇO

Mesmo sem o soldout confirmado, o show do guitarrista do Rolling Stones Ronnie Wood em São Paulo tem um novo setor disponível. As vendas agora incluem novas categorias com mesas e cadeiras, que não estavam disponíveis na abertura da bilheteria.

O show segue confirmado para o dia 1º de novembro.

SALLY PODE ESPERAR

Cresce a expectativa pela volta do Oasis ao Brasil. Depois de encerrar a turnê de reunião em 2025 com dois shows completamente lotados no Morumbi, a banda britânica deve anunciar novas apresentações para 2027 na próxima segunda-feira.

A princípio, os irmãos Liam e Noel Gallagher já estão com a agenda programada para o Etihad Stadium, a casa do Manchester City, além de Londres, Glasgow e outras cidades pela Europa. Mas com a relação de longa data com o Brasil e o sucesso da última passagem por aqui, vale perguntar: será que a tour também virá para os nossos lados? Resta aguardar os próximos passos.

JUNTOS, JUNTOS

Harry Styles dará sequência à turnê Together, Together em 2027. Depois da série de residências que já passou por cinco cidades, incluindo São Paulo, e ainda contará com Melbourne e Sydney até o fim do ano, o ex-One Direction confirmou uma versão mais extensa da agenda entre abril e agosto.

A próxima etapa da turnê passará novamente pelos Estados Unidos e Inglaterra, mas também incluirá Canadá, Alemanha, França, Espanha, Itália e Irlanda. O destaque fica para os shows de abertura: a dupla argentina Ca7riel & Paco Amoroso estarão em Dallas, Kylie Minogue em Los Angeles, Getdown Services em Berlim, Caroline Polachek em Paris, LCD Soundsystem em Roma e o histórico Tears for Fears em Paris.

O mistério envolvendo o anúncio não faz jus, pelo menos até o momento, a uma verdadeira world tour. Continentes como Ásia e Oceania não tiveram datas confirmadas, tal qual a América Latina. Nada que impeça uma confirmação no futuro, com a expectativa de um retorno mais abrangente pela nossa região, podendo passar por cidades que ficaram de fora até aqui – como Rio de Janeiro, Curitiba, Buenos Aires, Lima e Santiago.

NÃO SE ESQUEÇAM DE NÓS

Depois de voltar aos palcos em 2025 encerrando um hiato de sete anos, o Radiohead confirmou que passará os meses de maio e junho em turnê pela Austrália e Japão. Não é difícil imaginar que antes ou depois deste período a banda decida passar pela América do Sul. A agenda, inclusive, está livre para o período do Lollapalooza. Será que cabe no lineup?

AGENDA COMPLETA

Quem: Coala Fstvl

Quando: Sábado, 12/09 e domingo, 13/09

Onde: Memorial da América Latina

Quanto: A partir de R$ 247

Por que ir?: Na 12ª edição do festival que melhor destaca a música brasileira em São Paulo, o Coala traz um lineup de alto nível. Os nomes deste ano incluem Maria Bethânia, Emicida, Zeca Veloso, Seu Jorge e Criolo, além de shows especiais como Marcos Valle e Ana Frango Elétrico, Cícero e Duda Beat, Sophia Chablau e Felipe Vaqueiro e Luedji Luna e Fat Family. O Palco Allianz terá Rubel com orquestra e o eterno Tom Zé.

Quem: Móveis Coloniais de Acaju

Quando: Sexta-feira, 11/09, às 19h30

Onde: Casa Natura Musical

Quanto: A partir de R$ 75

Por que ir?: O show faz parte da programação do Mucho! Ciudad Sonora e a banda trará a turnê Felicidade Reinará, prometendo a mesma energia das apresentações que já marcam quase 20 anos de estrada.

Quem: Rancore

Quando: Sexta-feira, 11/09 e sábado, 12/09, às 19h; domingo, 13/09, às 18h

Onde: Hangar 110

Quanto: A partir de R$ 80

Por que ir?: Autores de um dos melhores álbuns nacionais do ano até agora, o Rancore fará uma trinca de apresentações celebrando toda a carreira. Em todas as noites, o grupo apresentará o álbum mais recente, Brio, além dos discos anteriores. A sexta será dedicada ao Yoga, Stress e Cafeína; no sábado, será a vez do Liberta, enquanto o domingo trará o Seiva.

Quem: Zé Ramalho

Quando: Sábado, 12/09, às 20h

Onde: Espaço Unimed

Quanto: A partir de R$ 140

Por que ir?: O incrível Zé Ramalho comemora 75 anos de vida e 50 de carreira com um repertório que passeia pelos principais sucessos do paraibano – é o caso de Chão de Giz e Admirável Gado Novo.

Quem: Touché Amoré

Quando: Sábado, 12/09, às 18h

Onde: Cine Joia

Quanto: A partir de R$ 210

Por que ir?: Os americanos trazem um show elétrico para comemorar os 10 anos do álbum Stage Four. A apresentação é a única na América Latina e conta com a abertura da francesa Celeste, além das bandas nacionais Dialética e Sodade.

Quem: Detonautas

Quando: Sábado, 12/09, às 21h

Onde: Audio

Quanto: A partir de R$ 60

Por que ir?: A banda carioca está de volta a São Paulo com a tour Rádio Love Nacional, que, como você já leu nesta coluna na entrevista com Tico Santa Cruz, é um trabalho no qual os integrantes apostam muito. Os sucessos de sempre também estarão no setlist.

Quem: Jamiroquai

Quando: Domingo, 13/09, às 21h

Onde: Nubank Parque

Quanto: A partir de R$ 172,50

Por que ir?: Jay Kay e seus parceiros desembarcam em São Paulo após a apresentação no Rock in Rio. Será a primeira na capital paulista desde 2017, com a Automaton Tour.

Quem: PJ Morton

Quando: Domingo, 13/09, às 19h

Onde: Casa Natura Musical

Quanto: A partir de R$ 150

Por que ir?: Ninguém vence seis Grammy por acaso. PJ Morton também faz parte da programação do Rock in Rio e estará em São Paulo a convite do Queremos!