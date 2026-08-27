Pixies confirmam volta ao Brasil em abril de 2027; veja agenda de shows em São Paulo

Banda incontornável do indie rock dos Estados Unidos, os Pixies anunciaram nesta quinta-feira (27) o retorno ao Brasil para 2027. No dia 9 de abril do ano que vem, o grupo se apresentará no palco do Espaço Unimed, em São Paulo, para o que será o quinto show do grupo em território nacional.

O quarteto traz a turnê P40, celebrando os quarenta anos de história em um repertório que deve ter, pelo menos, 25 músicas – incluindo Where Is My Mind?, Monkey Gone To Heaven e Here Comes Your Man. A pré-venda começará no próximo dia 31, enquanto a venda geral será no dia 1º de setembro, às 10h, com preços que ainda devem ser divulgados pela organização.

C6 FEST

Cada vez mais forte no calendário nacional, o C6 Fest confirmou nesta quinta o primeiro nome do lineup de 2027: a cantora Beth Gibbons, vocalista do Portishead.

Ela retorna ao país para apresentar o disco solo Lives Outgrown, lançado em 2024. Os ingressos e o lineup completo devem ser divulgados nas próximas semanas.

Estreia no Brasil

Dono de um dos melhores álbuns de 2025, o músico JMSN se prepara para a primeira turnê pelo Brasil em novembro. O cantor e compositor passará por Curitiba, no Teatro Fernanda Montenegro; Rio de Janeiro, no Sacadura 154, e São Paulo, no Cine Joia, entre os dias 11 e 14.

Os ingressos já estão disponíveis para venda online, custando pelo menos R$ 150. É uma excelente oportunidade para ouvir as canções do último trabalho, ..it’s only about you if you think it is, além de outros sucessos do músico que também ficou conhecido pelas parcerias com Kendrick Lamar e Mac Miller. Que seja a primeira de muitas passagens pelo nosso país.

Ousado e renovado

Ney Matogrosso fará nova turnê em 2027: 85 anos de ousadia. Um dos maiores artistas brasileiros de todos os tempos dará o pontapé inicial no Nubank Parque, em São Paulo, no dia 30 de janeiro, antes de passar por Curitiba, Recife, Belo Horizonte e Rio de Janeiro.

A tour já começa interessante pela presença do fotógrafo americano David LaChapelle, que assina as imagens dos shows. A pré-venda das entradas é exclusiva para clientes do banco Itaú e começou nesta quarta, enquanto a venda geral tem início na próxima segunda (31), com valores a partir de R$ 97,50.

Sideshows do Balaclava Fest

Dois nomes no lineup do festival da Balaclava já confirmaram apresentações paralelas em São Paulo. O primeiro é o de Sudan Archives, a americana que mistura hip-hop com R&B e que estará no Cine Joia no dia 28 de setembro. Os ingressos estão à venda a partir de R$ 140.

Um pouco antes, no dia 25, o Bar Italia subirá no palco da Casa Rockambole. O trio de Londres se redime pelo cancelamento dos shows que estavam programados no país em dezembro de 2024 com uma turnê completamente nova. As entradas saem por, no mínimo, R$ 160 – e já estão disponíveis pela internet.

Segunda chance

Quem perdeu os dois shows que comemoraram os 10 anos do álbum Essa Noite Bateu Com Um Sonho, do Terno Rei, em São Paulo, terá uma nova oportunidade. Depois de lotar duas sessões na Casa Natura, o quarteto se apresentará na comedoria do SESC Pompeia em duas datas: 3 e 4 de setembro.

Ambas as datas já estão esgotadas pelo site do SESC, mas a bilheteria presencial pode salvar os atrasados – com ingressos a partir de R$ 21 para os detentores da credencial plena.

Braza em dose dupla

Não satisfeitos em anunciar uma única data, os cariocas do Braza confirmaram duas vindas a São Paulo nos próximos meses: 24 de setembro, no SESC Bom Retiro, e 13 de novembro, na Audio.

Para o show no SESC, os ingressos serão disponibilizados no dia 15/9, a partir de R$ 21. No caso da Audio, ainda não há informações. A banda apresentará o Baile Cítrico Utópico Lunar – versão deluxe do disco lançado em 2025, com duas faixas novas (Na Fogueira e Pra Pegar Cachu) e registros ao vivo da última turnê.

Teremos data extra?

Muitos fãs vêm pedindo novas datas para a turnê do Lifehouse no Brasil. As apresentações programadas para Curitiba e São Paulo já estão esgotadas, enquanto a bilheteria dos shows em Belo Horizonte e Rio de Janeiro está bastante avançada. Cabe uma data extra ou, pelo menos, uma mudança de lugar? Só o tempo dirá.

Novembro inspirado

Tricky é mais um nome confirmado para São Paulo em novembro deste ano, no dia 26. Representante do trip hop, o britânico estará no Cine Joia com o trabalho mais recente, Different When It’s Silent. O ingresso mais barato sai por R$ 240.

Agenda da semana

Quem: Israel Vibration, Ponto de Equilíbrio e Tribo de Jah

Quando: Sexta-feira, 28/08, às 21h30

Onde: Espaço Unimed

Quanto: A partir de R$ 70

Por que ir?: A noite faz parte do Reggae Live Station, festival que chega à décima edição. São três shows de nomes consolidados do gênero, com o Israel Vibration trazendo os grooves direto da Jamaica.

Quem: Josyara

Quando: Quinta-feira, 27/08, às 19h30

Onde: Casa de Francisca

Quanto: A partir de R$ 44

Por que ir?: A cantora baiana é dona de uma das vozes mais bonitas do Brasil. Ela apresenta a turnê do álbum AVIA em formato acústico.

Quem: Los Cafres

Quando: Sábado, 29/08, às 20h

Onde: Cine Joia

Quanto: A partir de R$ 100

Por que ir?: Os Cafres são um dos principais nomes do reggae da Argentina. A programação faz parte do MUCHO! Ciudad Sonora, que traz uma série de artistas latino-americanos para São Paulo.

Quem: Mundo Livre S/A

Quando: Sábado, 29/08, às 21h

Onde: Casa Natura Musical

Quanto: A partir de R$ 40

Por que ir?: Com três décadas de história, o Mundo Livre S/A é um dos expoentes do manguebeat. O show no Lollapalooza deste ano foi muito bom.

Quem: Memphis May Fire e Blessthefall

Quando: Sábado, 29/08, às 17h

Onde: Carioca Club

Quanto: A partir de R$ 270

Por que ir?: Os representantes do metalcore e do post-hardcore passam por três cidades brasileiras, incluindo Curitiba e Belo Horizonte. Por incrível que pareça, é apenas a segunda vez do Memphis May Fire no país.

Quem: Banda de casinha

Quando: Sábado, 29/08, às 15h

Onde: Casa AlgoHits

Quanto: A partir de R$ 40

Por que ir?: A 21ª edição do festival – e a terceira em 2026 – traz cinco bandas: Hidio, Vinca Major, Insira Aqui, Lavolta e Rosa Maria.