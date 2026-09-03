Rock in São Paulo: Sleeping with Sirens e Alexisonfire anunciam datas no Brasil; veja agenda da semana

As bandas anunciaram shows ainda para 2026 e prometem trazer bastante barulho para o país

A edição de 2026 do Rock in Rio chega na capital fluminense nesta sexta-feira (4) com nomes valorizados do cenário internacional, mas a capital paulista não fica para trás. As bandas Sleeping with Sirens e Alexisonfire anunciaram shows ainda para 2026 e prometem trazer bastante barulho para o país.

No caso do Sleeping with Sirens, que volta ao território nacional depois de oito anos, a apresentação será no dia 13 de dezembro. No palco do Terra SP, a banda de post-hardcore apresentará o álbum An Ending in Itself, lançado no último mês de junho.

Desde a última vinda ao país, em 2018, o grupo formado em Orlando, na Flórida, já lançou três discos e passou por mudanças na formação, com as saídas de Jesse Lawson e Jack Fowler – substituídos por Matty Best e Tony Pizzuti, respectivamente. Os ingressos entram em venda na sexta-feira, com preços ainda a serem divulgados.

Já o Alexisonfire chegará ao Brasil um pouco mais cedo, em novembro, para uma passagem mais extensa. O grupo canadense passará por São Paulo, no Vibra, no dia 20, e em Curitiba, no Tork n’ Roll, no dia 22.

A vinda faz parte da turnê de comemoração do álbum Crisis, que completou 20 anos em agosto. A pré-venda será na quinta-feira, às 10h, enquanto a venda geral será na sexta, no mesmo horário – com valores ainda não divulgados.

MUDANÇAS ESPERADAS

Como antecipado nesta coluna na semana passada, a alta demanda de ingressos para os shows do Lifehouse levaram a alterações de locais na turnê em março do ano que vem. Em São Paulo, o show passou do Manifesto para a Audio; em Curitiba, do Jokers para o Tork n’ Roll, enquanto no Rio de Janeiro, a apresentação que estava programada para a Agyto será realizada no Teatro Clara Nunes.

Em todas as datas, uma nova carga de entradas foi colocada à venda. Os ingressos adquiridos anteriormente continuam válidos, sem necessidade de troca.

BLOCO DO EU SOZINHO

Rodando pelo Brasil, o baterista Rodrigo Barba voltará a São Paulo em outubro para mais um show de comemoração dos 25 anos do Bloco do Eu Sozinho – o segundo álbum do Los Hermanos. A apresentação será no dia 30 na Casa Natura Musical, com ingressos a partir de R$ 75.

NOVO HORÁRIO

O show do grupo de kpop Aespa, programado para esta sexta-feira, no Estádio Paulo Machado de Carvalho – o meu, o seu, o nosso Pacaembu – tem novo horário. A apresentação começará um pouco mais cedo, às 19h30. Os últimos ingressos ainda estão disponíveis na bilheteria.

AGENDA DA SEMANA

Quem: Cidade Dormitório e Walfredo em Busca da Simbiose

Quando: Quinta-feira, 03/09, às 20h30

Onde: Casa Natura Musical

Quanto: A partir de R$ 60

Por que ir?: O encontro une duas das melhores bandas da atualidade no indie brasileiro, com a Cidade Dormitório comemorando os 10 anos do Cinema Bélico?.

Quem: Macha y el Bloque Depresivo

Quando: Quinta-feira, 03/09, às 19h30

Onde: Sol y Sombra 13

Quanto: A partir de R$ 120

Por que ir?: A banda chilena de bolero faz shows realmente intensos, misturando temas clássicos com roupagens modernas. As apresentações recentes no Brasil foram muito bem avaliadas.

Quem: Terno Rei

Quando: Quinta-feira, 03/09, às 21h, e sexta-feira, 04/09, às 21h

Onde: SESC Pompeia

Quanto: A partir de R$ 21, com ingressos esgotados na bilheteria online

Por que ir?: Deve ser a última oportunidade de assistir ao show de comemoração dos 10 anos de Essa Noite Bateu Com Um Sonho na capital paulista. Álbum essencial – o mesmo pode ser dito à apresentação.

Quem: Urbana Legion

Quando: Sexta-feira, 04/09, às 21h

Onde: Audio

Quanto: A partir de R$ 50

Por que ir?: O supergrupo faz uma linda homenagem à Legião Urbana e a Renato Russo, cuja morte completa 30 anos em 2026.

Quem: The Slackers

Quando: Sexta-feira, 04/09, às 19h

Onde: Cine Joia

Quanto: A partir de R$ 120

Por que ir?: O grupo de Nova York completa 35 anos e promete festejar com bastante ska, além de lançar o EP Money is King. Muita dança prevista na pista do Cine Joia.

Quem: Rogério Skylab

Quando: Sexta-feira, 04/09, às 20h, e sábado, 05/09, às 20h

Onde: SESC 14 Bis

Quanto: A partir de R$ 18

Por que ir?: Skylab não é só um personagem. O show marca as duas décadas do SKYLAB IV, relançado em 2026 em diferentes formatos.

Quem: A Banda Mais Bonita da Cidade

Quando: Sábado, 05/09, às 20h

Onde: SESC Belenzinho

Quanto: A partir de R$ 18

Por que ir?: Os donos do hit Oração fazem uma MPB agradável para quem deseja passar uma noite tranquila em meio à previsão de baixas temperaturas na capital paulista para os próximos dias.

Quem: mgk

Quando: Domingo, 06/09, às 21h

Onde: Audio

Quanto: A partir de R$ 224

Por que ir?: Antes conhecido como Machine Gun Kelly, mgk é um dos artistas que se apresentará no Rock in Rio – e que aproveita a passagem pelo Brasil para saudar os fãs em São Paulo