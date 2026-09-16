Peter Hook confirma especial do Joy Division em São Paulo; confira agenda da semana

Hooky, como é chamado carinhosamente o músico inglês, fará a sua sétima passagem pelo Brasil

O colossal, lendário, inigualável e inovador baixista do Joy Division, Peter Hook, estará no Brasil em 9 de março de 2027. Ao lado da banda The Light, o autor de vários das principais linhas de baixo da história do rock estará no palco da Audio, em São Paulo, com um show tocando os álbuns Unknown Pleasures e Closer na íntegra.

Hooky, como é chamado carinhosamente o músico inglês, fará a sua sétima passagem pelo Brasil desde que iniciou a carreira solo há quase 20 anos. A última vinda foi em 2024, também na Audio, com a turnê dos álbuns Substance – com um setlist que incluiu tanto o compilado do Joy Division quanto o do New Order.

Desta vez, pelo menos a princípio, a apresentação em São Paulo será a única não apenas no Brasil, mas também na América do Sul. Peter Hook segue em turnê até o fim do ano pela América do Norte e Europa com o álbum Get Ready, de 2001, embora todos os shows sempre tragam um set adicional com os clássicos das bandas de Manchester.

A venda de ingressos começará na sexta-feira (18), às 12h. Os ingressos saem por, no mínimo, R$ 120. É a melhor oportunidade para os fãs de Joy Division assistirem a um pedaço da história – e a experiência mais próxima de estar em um show da banda liderada por Ian Curtis, vocalista que morreu em 1980, às vésperas da primeira turnê norte-americana do quarteto.

ESTREIA EM SOLO NACIONAL

Nome com cada vez mais destaque no rap britânico, Loyle Carner fará o primeiro show da carreira no Brasil. Com o novo álbum hopefully!, ele desembarca no Cine Joia no dia 24 de novembro, se tornando mais um dos artistas a passar pela capital paulista no “supermês” que se armou recentemente.

A pré-venda exclusiva para clientes Itaú já está aberta. A venda geral será no dia 18, a partir das 12h, com ingressos custando pelo menos R$ 162,50.

ESQUECERAM DE NÓS?

Como adiantado pela coluna na semana passada, o Oasis confirmou a realização da nova turnê em 2027, com datas na Europa e Estados Unidos. América Latina e Ásia ficaram de fora do anúncio.

Fontes afirmaram à coluna que, a não ser que uma mudança aconteça, Liam e Noel Gallagher não devem mesmo passar pelo Brasil no próximo ano.

ELE NÃO VEM MAIS

Finneas não estará no Brasil para os dois shows de Ed Sheeran na Loop Tour, programada para os dias 5 e 6 de dezembro em São Paulo. A decisão vem após a polêmica envolvendo a saída forçada do rapper Macklemore como show de abertura na etapa norte-americana da turnê.

Macklemore foi cortado das apresentações após um discurso em defesa da Palestina durante um show em Nova Jérsei. Sheeran chegou a se pronunciar sobre o caso, afirmando que a decisão sobre a demissão não partiu dele.

O texto não foi suficiente para contornar o mal-estar. Todos os atos de abertura decidiram abandonar a Loop Tour, incluindo a banda Beoga, que acompanha o músico inglês nos palcos.

Até o momento, não há nenhum indicativo sobre quem substituirá Finneas no Brasil – caso a turnê seja mantida.

AGENDA DA SEMANA

Quem: Marcelo Falcão

Quando: Sexta-feira, 18/09, às 22h30

Onde: Espaço Unimed

Quanto: A partir de R$ 62,50

Por que ir?: Com a turnê Legado, Marcelo Falcão traz um setlist que inclui os dois álbuns solos, sucessos d’O Rappa e covers de artistas considerados referências na música nacional.

Quem: 5 Seconds of Summer

Quando: Sexta-feira, 18/09, às 21h

Onde: Suhai Music Hall

Quanto: A partir de R$ 260

Por que ir?: De volta ao Brasil após três anos, o 5 Seconds of Summer traz a tour do disco Everyone’s a Star!, lançado em novembro do ano passado. O repertório inclui as faixas do sexto trabalho de estúdio e hits que embalaram o Rock in Rio de 2017.

Quem: Nação Zumbi

Quando: Sexta-feira, 18/09, às 20h

Onde: Audio

Quanto: A partir de R$ 80

Por que ir?: A Nação celebra os 30 anos do disco Afrociberdalia, um dos dois assinados com o eterno Chico Science. O show abalou as estruturas do Theatro Municipal no começo do ano e rodou o Brasil, tal qual a turnê comemorativa do antecessor Da Lama ao Caos, com um sucesso estrondoso que reflete a qualidade do principal nome do manguebeat.

Quem: Yago Opróprio

Quando: Sábado, 19/09, às 18h

Onde: Casa Natura Musical

Quanto: A partir de R$ 130

Por que ir?: O paulistano da Zona Leste tem crescido exponencialmente no cenário do rap. Depois do álbum de estreia em 2024, o novo trabalho À La Carte mostra uma expansão sonora que deve impressionar no palco.

Quem: BK

Quando: Sábado, 19/09, às 19h

Onde: Nubank Parque

Quanto: A partir de R$ 162,50

Por que ir?: Comemorando os 10 anos do disco Castelos e Ruínas, o rapper BK deve fazer um dos maiores shows da história do gênero no país – incluindo a primeira apresentação solo de rap nacional no Nubank Parque. A turnê, que passa por várias capitais até janeiro, terá o último show no Maracanã.

Quem: Landmvrks

Quando: Domingo, 20/09, às 18h

Onde: Carioca Club

Quanto: A partir de R$ 270

Por que ir?: Os franceses de Marseille fazem a primeira turnê pela América Latina com promessa de barulho no Carioca. Com o álbum The Darkest Place I’ve Ever Been, eles se consolidaram no cenário do Metalcore e carimbaram presença em vários festivais importantes pelo mundo.