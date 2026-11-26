A memória é coletiva. O boleto da conservação tem endereço. Quem paga?

— Esta casa não está à venda.

— Eu li a placa. Mas o senhor sabe quanto vale?

O proprietário sabia, mais ou menos. O rapaz da incorporadora sabia mais do que ele. O problema estava na pergunta. Enquanto um falava do seu lar, o outro referia-se ao terreno. Antes de responder, o proprietário coçou a cabeça e apoiou a mão sobre a madeira do portão ao lembrar-se de que precisava mandar pintá-lo.

Imaginei essa conversa ao ler a resolução do Conpresp, conselho municipal responsável pela preservação do patrimônio cultural de São Paulo, sobre a abertura do processo de tombamento de 62 imóveis na região de Santa Cecília. A proposta teve como origem principal um pedido de preservação apresentado por um cidadão em 2021. A abertura do processo ocorreu cinco anos depois. Nesse intervalo, três imóveis integrantes do levantamento original, localizados nas ruas Canuto do Val, Barão de Tatuí e Dona Veridiana, foram ao chão.

O processo de preservação já nasceu precisando de uma atualização cadastral.

Conversei sobre o assunto com o professor Antonio Soukef, especialista em patrimônio histórico. Segundo ele, as cidades ainda têm dificuldade de incorporar o patrimônio cultural ao planejamento urbano. Falta-lhes uma política de preservação preventiva. Frequentemente, os órgãos responsáveis só agem diante da ameaça de desaparecimento do bem.

O mercado imobiliário trabalha com antecedência, afinal, tempo é dinheiro. Seus profissionais conhecem a legislação urbanística, sabem quanto se pode construir em cada terreno, antecipam-se à própria intenção de venda dos proprietários. Gostaria de ver a Prefeitura empregar semelhante diligência na identificação de seu patrimônio.

Soukef chama a atenção para a diversidade das edificações incluídas no processo de Santa Cecília. Além das igrejas e dos edifícios de reconhecido valor arquitetônico, encontram-se sobrados, vilas e galpões, construções cuja importância cultural nem sempre percebemos.

Uma vila de casas conta uma história diferente daquela narrada por um palacete isolado. As portas voltadas para um pátio comum revelam modos de morar e relações de vizinhança de uma época. O valor cultural pode estar menos na arquitetura de cada casa do que na relação estabelecida entre elas.

Reconhecemos um bairro também pela sucessão de fachadas ao longo de um percurso. Uma casa diante da qual passamos durante anos, mesmo sem jamais termos entrado nela, acaba por integrar nossa memória do lugar. Não precisamos ser proprietários de uma construção para nos identificarmos com ela, tampouco para sentir sua falta.

O mesmo vale para o patrimônio ferroviário e industrial, destacado por Soukef. Estações e antigas fábricas guardam registros da formação econômica e espacial de São Paulo. Parte da nossa identidade está nessas construções, muitas delas ainda sem proteção legal.

“Não somos donos da cidade, somos fiéis depositários”, afirma o professor. Memória e desenvolvimento precisam ser pensados em conjunto.

A condição de depositário, guardião da memória, suscita, entretanto, algumas questões de ordem prática. Substituir as telhas de um sobrado custa dinheiro. O reconhecimento do valor histórico de uma casa não altera a data de vencimento das contas de seu proprietário.

Fui procurar saber o que a legislação municipal oferece a esses depositários.

Descobri que o proprietário de um imóvel tombado pode, cumpridas as exigências legais, vender direitos de construir sem vender a casa. Quem os adquire pode utilizá-los em outro terreno. É a chamada Transferência do Direito de Construir. Na região central, há situações em que a legislação permite dobrar o potencial construtivo transferível.

Nosso proprietário, por enquanto, precisa aguardar o eventual tombamento definitivo para solicitar o benefício. A julgar pelo tempo necessário à abertura do processo, convém ter paciência. Imagino sua surpresa ao conhecer essa possibilidade. Até então, pensava ter apenas uma casa.

Continuei a leitura. Há vantagens também para o rapaz da incorporadora. A legislação do Setor Central prevê benefícios construtivos para empreendimentos que adquiram, nas condições estabelecidas pelo município, o potencial construtivo de pequenos imóveis tombados.

Talvez os dois pudessem negociar sem que o proprietário precisasse deixar sua casa.

Vejam só. É possível fazer negócios com a preservação.

Na conversa com o professor, falamos também sobre a resistência de alguns proprietários ao tombamento. O desconhecimento da legislação e dos procedimentos administrativos contribui para a ideia de que, uma vez tombado, o imóvel não poderá mais sofrer alterações ou receber outra finalidade. Uma estação ferroviária pode transformar-se em espaço cultural, assim como uma antiga fábrica pode abrigar novas atividades. Respeitadas as características responsáveis pelo reconhecimento do bem e obtidas as autorizações necessárias, é possível adaptar as edificações às necessidades de quem as utiliza.

O tombamento não obriga nosso proprietário a transformar sua casa em museu.

O professor defende a educação patrimonial e a participação dos moradores nas decisões sobre a preservação da cidade. Acrescentaria às atividades de educação patrimonial algumas aulas sobre os instrumentos econômicos previstos na legislação municipal. Gostaria de saber quantos proprietários os conhecem.

Pensei numa segunda visita àquela casa de Santa Cecília. Desta vez, de um funcionário da Prefeitura. Levaria informações sobre as possibilidades de obtenção de recursos para a conservação do sobrado. Poderia orientar o proprietário sobre os procedimentos necessários e, quem sabe, aproximá-lo de incorporadoras interessadas em adquirir direitos de construir sem precisar comprar sua casa.

Não seria essa uma atribuição interessante para as subprefeituras? Conhecer o patrimônio dos bairros sob sua administração e auxiliar os proprietários na utilização dos instrumentos municipais de preservação?

Qualquer cidadão pode solicitar a abertura de um processo de tombamento. O pedido, entretanto, não garante a proteção imediata do imóvel. Seria conveniente que o setor responsável pelo licenciamento de uma demolição soubesse da existência de um pedido de preservação para o mesmo endereço.

Pouparíamos ao menos algumas atualizações cadastrais.

Gostaria também de saber quanto esses instrumentos já renderam aos proprietários de imóveis tombados e às incorporadoras. Afinal, se a Prefeitura dispõe de mecanismos capazes de conciliar interesses econômicos e preservação, por que não apresentá-los a quem está diante da decisão de vender ou conservar uma casa?

O proprietário de Santa Cecília também gostaria de fazer suas contas. Sobre a mesa, encontra-se a proposta da incorporadora, com valores e condições de pagamento definidos. A outra, se é possível chamá-la de proposta, permanece entranhada nos dispositivos da legislação municipal

O rapaz prometeu voltar na próxima semana.

O proprietário pediu um orçamento para a pintura do portão.

Por enquanto, permanece a placa.

Esta casa não está à venda.