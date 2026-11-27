Olhei para o poste e pensei nas renas, animais peludos e fofinhos que vivem em terras nórdicas, repletas de gelo, envoltas em neve e em temperaturas glaciais. Observei melhor e percebi que o velho barbudo vestido em tecido vermelho e verde, lembrou-me a cor do refrigerante que o criou. Mas isso eu deixo para outra história quando estiver me referindo a refrigerantes. Acredito que de tanto aparecer em terras brasileiras, já acostumou-se ao calorão.

Ali estava ele, vestindo luva invernal, acenando por cima da copa das árvores e para mim (que honra!), enquanto eu tentava decidir se dava tempo de atravessar a avenida antes da chuva. As renas, pobrezinhas, ainda estavam lá.

Mais adiante, penduraram caixas de presente, tantas que se viam do fundo da fila do mercado, onde uma mulher pediu à moça do caixa que passasse o arroz primeiro, vez que o resto ela ia vendo se dava jeito. Não coube na carteira. Quando chegou a minha vez, havia um pacote de café, açúcar, carne e óleo ao lado da registradora, à espera de alguém que o devolvesse à prateleira. Ao menos levou macarrão e extrato de tomate. Nem a Black Friday salva. Do outro lado do vidro, todos os presentes tinham laço e era lindo!

No Largo da Batata, onde fui outro dia comprar queijo, havia mato entre as lajotas e uma árvore de Natal no meio do espaço vazio. Eu vinha olhando para o chão, tentando descobrir por onde se chegava ao mercado com minha colega, até perceber que, se tivesse marcado encontro com alguém ao pé da árvore, teria sido mais fácil. A prefeitura satisfez-se em sinalizar o seu Natal. Para o mercado, perguntei a um homem que passava. Não sabia.

Lembrei-me da roda de samba, de que a gente dá notícia a um amigo dizendo apenas que venha ao largo e siga o som. Quem ia atravessar a praça abranda o passo, alguém chega com uma cadeira de plástico, e a roda, que no começo cabia num pedaço de calçada, vai tomando o tamanho da tarde. Fico imaginando o funcionário encarregado de desenhá-la na planta e o que ele, aparvalhado, faria se, na hora de traçar o limite, um dos músicos lhe pedisse para esperar mais um pouco, porque ainda vinha gente sambar.

Em São Paulo, a neve apareceu nos postes de um dia para o outro. Em Fortaleza, na Praça do Ferreira e na Praça Portugal, armaram redes de dormir umas sobre as outras, em voltas cada vez menores até a estrela. De longe, vê-se a árvore. De perto, a luz deixa à mostra as franjas e o desenho da trama, e o pano guarda entre as amarras a mesma curva da rede estendida em casa quando alguém se deita depois do almoço, aquela malemolência boa. Usaram redes pela primeira vez no Natal de Fortaleza em 2007. De tanto voltar à praça, a rede virou também coisa de Natal com cara de Brasil. Parabéns aos responsáveis.

Pensei em quem fez aquelas franjas e no trabalho que há entre a primeira rede e o dia em que se acende a estrela, porque uma encomenda dessas começa muito antes de a praça ficar pronta, e o dinheiro da festa já pode estar entrando na casa de quem vive do próprio ofício. Gostaria de saber o que São Paulo encomendaria se, antes de abrir o catálogo, alguém saísse da repartição pública onde está sentado para conversar com quem faz coisas nesta cidade.

Em janeiro, quando desmontarem a árvore, o Largo da Batata ainda terá o resto do ano pela frente. Continuará lá, naquela situação indigna, com mato entre as lajotas e gente perguntando por onde se chega ao mercado? Dá para imaginar uma sessão de cinema na praça, com um filme de gente do bairro e lugar para sentar-se, e uma feira onde quem faz artesanato possa vender o que produz. Dá para imaginar até uma tarde em que os músicos da roda recebam cachê e saibam de antemão onde ligar o som. A decoração urbana faz parte dessa política cultural, e eu queria saber se, na mesma sala em que se decide o que pendurar nos postes em dezembro, alguém chega a discutir quanto se paga a quem faz cultura no largo durante o resto do ano. Eu queria saber quanto da conversa sobre o Natal de São Paulo se passou na rua.

Fico imaginando o prefeito e os secretários a caminho da reunião, cada qual no seu carro oficial, ar-condicionado, olhando a cidade pela janela quando o telefone deixa. Talvez já cheguem sabendo o que o povo achou dos enfeites de Natal, porque, enquanto o motorista esperava o sinal abrir, deu tempo de ver nas redes o vídeo de um homem atravessando a avenida com água pelos tornozelos. Quem vai a pé precisa descobrir por onde esse homem passou.

Na volta do mercado, a chuva já tinha coberto o meio-fio, e um rapaz, ao ver que eu ia pôr o pé na água, avisou-me de que dava para atravessar mais adiante. Bastaria andar uns poucos metros. Agradeci a gentileza e, quando cheguei ao outro lado, olhei para o poste. A chuva já tinha derretido a neve do cartaz.