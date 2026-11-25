Um nome que os bibliotecários brasileiros conhecem bem: Laéssio Rodrigues de Oliveira, apontado pelas autoridades como o maior ladrão de livros raros do país

No dia 10 deste mês, a Polícia Federal fez buscas no Rio, em São Paulo e em Diadema contra uma quadrilha que furtava e revendia livros raros e obras de arte. No centro da história está um nome que os bibliotecários brasileiros conhecem bem: Laéssio Rodrigues de Oliveira, apontado pelas autoridades como o maior ladrão de livros raros do país.

Preso neste ano, ele é acusado de ter planejado o roubo de gravuras de Matisse e Portinari da Biblioteca Mário de Andrade, no fim do ano passado. Seu método preferido era simples e eficiente: apresentar-se como pesquisador. Abriam-lhe as portas dos acervos, e ele saía com os livros.

Não se maltrata um livro

Confesso que essas notícias me doem e, mais ainda, me assombram. Quem ama livro, mas ama de verdade, sofre até com pequenas ofensas: a página marcada com a ponta dobrada, o volume puxado da estante pelo alto da lombada, a traça que se instala entre as folhas como se fosse dona da casa. Imagine então ver alguém levar embora, para vender a quem pagar mais, obras que atravessaram séculos.

O zelo com os livros é preocupação antiga. Aloysio de Castro, ao tomar posse na Academia Brasileira de Letras, relembrou uma visita de Machado de Assis ao seu pai, Francisco de Castro. Machado tinha ido apressar o amigo a terminar o discurso de posse na Academia, e os dois acabaram passando horas conversando sobre literatura, sobre Rui Barbosa e, claro, sobre os insetos que atacam os livros, assunto que, segundo Aloysio, era obrigatório entre bibliófilos.

Acervo com raridades preciosas

Sei bem o que é isso. Há mais de meio século garimpo sebos no Brasil e em Portugal, e acredito ter reunido a maior coleção de livros antigos de oratória em português. Entre as joias estão a “Arte de Rhetorica, que ensina a falar, escrever e orar”, do Doutor Manoel Pacheco de Sampayo Valladares, impressa em Lisboa em 1750, e a “Mechanica das palavras em ordem A’Harmonia do discurso eloquente, tanto em prosa como em verso”, de Antonio Neves Pereira, de 1788. Guardo também sermões dos grandes pregadores, como os “Sermões e práticas” do incomparável Manoel Bernardez, de 1711.

Mando encadernar cada exemplar com capas caprichadas e passo madrugadas folheando essas páginas sem pressa. Diante da data impressa na folha de rosto, fico imaginando como era o mundo quando aquele livro saiu da tipografia: a política, a economia, os costumes de quem o recebeu pela primeira vez.

Grande parte desse acervo saiu de um único endereço: a Livraria Ornabi, na Rua Benjamin Constant, no centro velho de São Paulo. Em seus três andares chegou a haver mais de 350 mil livros. Ninguém entrava ali para uma visita rápida; era programa para meio dia, às vezes um dia inteiro. E o passeio só estava completo depois de uma boa conversa com o dono, o português Luiz de Oliveira Dias.

A sala secreta e os baixinhos do Seu Luiz

Seu Luiz era esperto, falante e sabia tudo sobre livros, sobretudo as raridades que vendia a preço de ouro. Bastava mencionar um autor para ouvir a lista completa de suas obras, os anos de publicação e o estado de cada exemplar disponível na loja. Não raro, ele sumia na salinha onde mantinha o escritório, um lugar que ninguém sabia bem o que guardava, e voltava com um volume autografado pelo próprio escritor. Tudo à venda.

Quase tudo, na verdade. Havia alguns livrinhos que ele não vendia por preço nenhum. Pequenos, muito bem encadernados, todos em francês, publicados entre 1901 e 1903: as “Oraisons funèbres” de Bossuet, em dois volumes, o “Discours de réception” de Fénelon e as “Orationes” de Cícero. Ele os chamava, com carinho, de “os baixinhos do Seu Luiz”. Ninguém tocava neles sem sua supervisão. Era ele quem os tirava da prateleira e quem os devolvia ao lugar. Os clientes não se ofendiam; sabiam o que aqueles livros significavam para o velho livreiro.

Paixão acima do comércio

Vale pensar no contraste. O ladrão das bibliotecas entrava nos acervos fingindo amor ao conhecimento para levar os livros embora. O livreiro, que vivia justamente de vender livros, mantinha alguns deles longe do comércio por puro afeto.

Eu mesmo não cobiçava os baixinhos. Quando comecei a coleção, decidi ficar apenas com livros em português publicados antes de 1950. Aprendi cedo que o colecionador que não faz um recorte se perde. Gostava de manuseá-los como curiosidade, e só. Uma vez perguntei de onde tinham vindo. Seu Luiz abriu um sorriso maroto e mudou de assunto.

Herdeiro dos baixinhos

Em 2007, sua irmã, dona Arminda, então com 93 anos, adoeceu em Portugal e passou a precisar de cuidados. Seu Luiz decidiu fechar a livraria para cuidar dela. Pôs todo o estoque à venda, mas, antes de anunciar a decisão, me telefonou: “Professor Polito, o senhor conhece meu apego aos livros da minha coleção, principalmente aos meus baixinhos. Quero deixá-los com alguém que ame os livros, e a primeira pessoa em quem pensei foi o senhor.”

Por um valor simbólico, os livros vieram para minha casa. Fiquei tão honrado com o gesto que os coloquei ao lado das obras da minha coleção, mesmo fugindo do recorte que eu havia estabelecido. O carinho daquele homem pelos seus baixinhos acabou passando para mim.

Um legado cultural invejável

Seu Luiz já se foi, depois de 62 anos dedicados ao comércio de livros. Talvez nunca tenha percebido o tamanho do que fez: quantos brasileiros ajudou a formar, quanta cultura fez circular entre gerações. Eu sou um deles.

De vez em quando passo pela Benjamin Constant. Não resta ali nenhum sinal da velha livraria, mas cada vez que piso naquela calçada a emoção volta. Fico com a impressão de que, se entrasse, encontraria Seu Luiz pronto para mais uma conversa. Volto para casa, pego os baixinhos nas mãos e folheio suas páginas devagar. Depois, devolvo cada um ao seu lugar, como ele fazia, e fecho a porta da biblioteca com cuidado redobrado. Nunca se sabe. Vai que um desses larápios resolva me fazer uma visita, apresentando-se como pesquisador. Siga pelo Instagram: @polito