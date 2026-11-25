Um dos episódios mais emblemáticos da história do clube também está documentado nos arquivos da Jovem Pan

Depois de cinco décadas, a invasão da torcida do Corinthians ao Rio de Janeiro, em 5 de dezembro de 1976, ainda mexe com a Fiel. A torcida foi em peso ao Maracanã assistir ao duelo contra o Fluminense pela semifinal do Campeonato Brasileiro. Desde 1954, a equipe paulista amargava um incômodo jejum de títulos e Dutra ficou abarrotada de ônibus e de outros veículos. Uma estimativa indica que 70 mil pessoas partiram rumo à “cidade maravilhosa”.

Depois de um empate por 1 a 1, no tempo normal e na prorrogação, a classificação foi definida na disputa por pênaltis, com destaque para o goleiro Tobias. O Corinthians saiu vitorioso por 4 a 1 e garantiu vaga na finalíssima.

FLUMINENSE 1×1 Corinthians – Maracanã – 05.12.1976

Fluminense: Renato; Rubens Galaxe, Carlos Alberto Torres, Edinho e Rodrigues Neto; Carlos Alberto Pintinho e Cléber (Erivelto); Gil, Doval, Rivelino e Dirceu.

Técnico: Mário Travaglini

Corinthians: Tobias; Zé Maria, Moisés, Zé Eduardo e Wladimir; Givanildo (Basílio), Ruço e Vaguinho; Geraldão (Lance), Neca e Romeu.

Técnico: Duque

Árbitro: Saul Mendes

Gols: Carlos Alberto Pintinho (Fluminense); Ruço (Corinthians)

Público: 146.043 torcedores

A torcida paulista, claro, acreditava no título brasileiro que foi perdido depois de uma derrota para o Internacional de Porto Alegre. Entretanto, a “invasão corintiana” jamais foi esquecida e, depois de cinquenta anos, é rememorada com o lançamento do livro “Invasão em preto e branco” (Casa Matinas), de Ricardo Garrido. O lançamento será justamente em 5 de dezembro, a partir das 11 da manhã, no Teatro Youtube, dentro da Galeria Magalu, no Conjunto Nacional, na Avenida Paulista.

A equipe esportiva da Jovem Pan esteve no Maracanã naquele dia marcante. Ouça agora a íntegra da transmissão partida com o brilhantismo de Osmar Santos. Depois do jogo, foi exibido o inesquecível Show de Rádio.