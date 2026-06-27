Cabo Verde, a seleção improvável e surpreendente da Copa, agora sonha em parar Messi no mata-mata 

A classificação de Cabo Verde para o mata-mata e a eliminação do Uruguai na fase de grupos da Copa mostram que não adianta fazer projeções para o mundial. Sempre cito “grupo da morte” de 2014, quando Itália e Inglaterra ficaram de fora das oitavas de final e a Costa Rica terminou a chave na liderança. Agora, doze anos depois, a equipe cabo-verdiana conseguiu a proeza de ficar em segundo lugar da chave H, depois do empate contra a Arábia Saudita por 0 a 0, em Houston.

O feito inédito foi comemorado pelo planeta bola como se fosse um título do país. Já no mata-mata, Vozinha vai encarar nada mais nada menos do que a Messi. A liderança do grupo ficou com a Espanha que despachou o Uruguai com uma vitória magra por 1 a 0. O goleiro Muslera falhou de novo na Copa e foi substituído na volta do intervalo. A “Celeste”, rachada e em pé de guerra com o técnico Marcelo Bielsa, dá adeus à competição precocemente, assim como foi em 2022. Ponto negativo, nesse caso, para o futebol sulamericano.

O penúltimo dia da fase de grupos teve ainda o show de Dembele, que marcou três vezes para a França na goleada sobre a Noruega por 4 a 1. O tão esperado embate entre Mbappé e Haaland ficou a ver navios, pois o treinador dos “vikings”, já conformado com o segundo lugar, resolveu poupar o jogador. Já os azuis, mais líderes do que nunca, chegaram ao terceiro resultado positivo.

Quem espantou a má fase na Copa foi a Bélgica que arrasou a fraca Nova Zelândia por 5 a 1, em Vancouver, e avançou em primeiro. O Egito, de Salah, também conseguiu a classificação histórica para o mata-mata, ao empatar com o Irã por 1 a 1.

Os duelos de dezesseis avos de final já definidos são os seguintes: África do Sul x Canadá, Holanda x Marrocos, Alemanha x Paraguai, França x Suécia, Estados Unidos x Bósnia, Brasil x Japão, Costa do Marfim x Noruega, Austrália x Egito e Argentina x Cabo Verde. Outras seleções que ficaram em terceiro lugar aguardam as partidas deste sábado.

Provavelmente, Messi será poupado para o jogo contra a Jordânia. A Inglaterra quer se recuperar do tropeço contra Gana, enquanto Portugal e Colômbia devem fazer um grande duelo em Miami.