Em 1949, o presidente da Fifa, Jules Rimet, visitou a Jovem Pan, ainda Rádio Panamericana

O francês Jules Rimet (1873-1956) foi o terceiro presidente da Fifa, criada em 1904, e entrou para a história como o idealizador da Copa de seleções. Ele comandou a Federação por 33 anos, sendo o mais longevo no cargo. Em 1949, o dirigente esteve no Brasil para vistoriar as obras do Maracanã, construído em tempo recorde. O estádio seria o cartão de visitas do país no mundial de 1950.

Depois de passar pelo Rio de Janeiro, o cartola viajou para São Paulo e cumpriu uma extensa agenda. No dia 23 de setembro de 1949, uma sexta-feira, esteve no centro da capital paulista. Uma das visitas foi à sede da Rádio Panamericana, que tinha como slogan “a Emissora dos Esportes”: “O último dia do Sr. Jules Rimet nesta capital, nesta sua rápida visita, caracterizou-se pelas novas homenagens recebidas pelo presidente da Fifa. Pela manhã, o desportista francês visitou as dependências de ‘A Gazeta”, sendo oferecido por aqueles confrades, um almoço. O ágape contou com a participação dos dirigentes da CBD e da mentora bandeirante. À tarde, o sr. Jules Rimet percorreu as instalações da Rádio Panamericana, onde foi oferecido um ‘cocktail’. À noite, teve lugar a homenagem da Federação Paulista de Football ao presidente da Fifa, constante de um jantar na ‘boite’ ‘Oasis’, comparecendo à reunião, além do homenageado, os senhores Rivadavia Corrêa Meyer, Castelo Branco e dirigentes da entidade bandeirante. Amanhã, pela manhã, o presidente da Fifa, prosseguindo a sua viagem de inspeção, viajará para Belo Horizonte, de onde retornará ao Rio, na terça-feira.”

Na época, a Panamericana ficava na rua São Bento, 244, pois ainda não tinha se mudado para a rua Riachuelo, também no centro de São Paulo. Infelizmente, a nota do Jornal dos Sports não dá mais detalhes sobre a visita, mas, provavelmente, Jules Rimet foi recebido por Paulo Machado de Carvalho, dono da emissora. Ele também era proprietário das rádios Record e São Paulo (a TV Record só seria inaugurada em 1953). Antes de passar pela Pan, o presidente da Fifa esteve no prédio de “A Gazeta Esportiva”. No almoço, também deduzimos que o jornalista Thomaz Mazzoni, um dos maiores da imprensa esportiva em todos os tempos, acompanhou a recepção.

Vasculhar o passado é assim: uma única frase de um jornal antigo pode render uma coluna para os leitores do “Memória da Pan”.