Empreendedor, escritor e palestrante atua na área de networking e criou o projeto Poder do Network

Quem é Bruno Avelar, empresário que estava com Rick em helicóptero desaparecido em SC

O empresário Bruno Avelar está entre os ocupantes do helicóptero que desapareceu nesta segunda-feira (21) em Santa Catarina. A informação foi divulgada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC), que realiza buscas pela aeronave na região da Serra catarinense. O cantor Rick Sollo, da dupla Rick e Renner, também estava no helicóptero.

Avelar é empreendedor, escritor e palestrante e concentra sua atuação profissional na área de networking. Em seu site oficial, ele se apresenta como especialista em networking estratégico e afirma ter construído e liderado negócios no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa.

Helicóptero desapareceu em Santa Catarina

De acordo com o Corpo de Bombeiros, Avelar estava no helicóptero que decolou de Porto Belo, no litoral de Santa Catarina, com destino a São Joaquim, na Serra catarinense.

A aeronave é um Bell 430 de matrícula PP-MGR, segundo a Força Aérea Brasileira (FAB). As buscas estão concentradas em dois pontos: uma área inicialmente apontada como possível local da queda e a região onde foi registrado o último sinal de celular de um dos tripulantes.

Cerca de 20 bombeiros militares participam da operação por terra. A FAB também mobilizou um Black Hawk H-60 e uma aeronave SC-105 Amazonas para procurar o helicóptero e seus ocupantes.