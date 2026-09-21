Quem é Bruno Avelar, empresário que estava com Rick em helicóptero desaparecido em SC
O empresário Bruno Avelar está entre os ocupantes do helicóptero que desapareceu nesta segunda-feira (21) em Santa Catarina. A informação foi divulgada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC), que realiza buscas pela aeronave na região da Serra catarinense. O cantor Rick Sollo, da dupla Rick e Renner, também estava no helicóptero.
Avelar é empreendedor, escritor e palestrante e concentra sua atuação profissional na área de networking. Em seu site oficial, ele se apresenta como especialista em networking estratégico e afirma ter construído e liderado negócios no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa.
Helicóptero desapareceu em Santa Catarina
De acordo com o Corpo de Bombeiros, Avelar estava no helicóptero que decolou de Porto Belo, no litoral de Santa Catarina, com destino a São Joaquim, na Serra catarinense.
A aeronave é um Bell 430 de matrícula PP-MGR, segundo a Força Aérea Brasileira (FAB). As buscas estão concentradas em dois pontos: uma área inicialmente apontada como possível local da queda e a região onde foi registrado o último sinal de celular de um dos tripulantes.
Cerca de 20 bombeiros militares participam da operação por terra. A FAB também mobilizou um Black Hawk H-60 e uma aeronave SC-105 Amazonas para procurar o helicóptero e seus ocupantes.
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