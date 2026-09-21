Renner pede oração após helicóptero com Rick desaparecer: ‘Pensamento positivo’
O cantor Renner pediu nesta segunda-feira (21) orações depois que helicóptero no qual a sua dupla, Rick, estava a bordo desapareceu em Santa Catarina. Em publicação nos stories do Instagram, o artista disse para “unirmos em pensamentos positivos”.
Renner desejou que as equipes de busca “tenham força e sabedoria” e “que boas notícias cheguem o quanto antes”. Acrescentou ainda: “Vamos manter a fé e a esperança, que Deus proteja o Rick e todos os envolvidos. Pedimos a todos que se juntem em oração neste momento”.
Rick Sollo estava a bordo de um helicóptero que partiu, na manhã desta segunda-feira, da Costa Esmeralda, em Porto Belo, a São Joaquim, na serra catarinense. O estado está sob alerta vermelho para tempestades severas.
A Força Aérea Brasileira (FAB) informou, em nota, que foi acionada no período da tarde para buscar o helicóptero desaparecido.
Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) indicou a possibilidade de queda da aeronave. A corporação disse concentrar as buscas em dois pontos, onde o helicóptero supostamente caiu e onde foi registrado o último sinal de celular de um dos tripulantes.
O CBMSC também informou que o empresário Bruno Avelar está entre os ocupantes da aeronave.
Quem é Rick Sollo
Nascido Geraldo Antônio Carvalho, Rick Sollo ficou conhecido pela dupla Rick & Renner, com Renner Reis. Eles estouraram em 1998, depois do sucesso com a música “Ela é demais”.
Rick decidiu seguir carreira solo em 2011. À época, assinou com a Talismã Music, que pertence ao cantor Leonardo. Um ano depois a dupla retornou. Separaram-se novamente em 2015. A parceria foi retomada em 2018.
Além de cantor, Rick é compositor e produtor musical. Escreveu músicas e colaborou com grandes artistas sertanejos, como Chitãozinho & Xororó, João Paulo & Daniel, Gino & Geno e Zezé Di Camargo & Luciano.
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