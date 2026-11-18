Uma figura presente na comissão técnica do Brasil na Copa de 1962, no Chile, era a de Aristides, o “mestre sapateiro”, que tinha a função de cuidar das chuteiras dos atletas. À revista O Cruzeiro, ele mostrava os calçados dos craques: “(…) Esta aqui é do Zózimo. Desde juvenil que gosta de travas altas, quer chova quer faça sol (…). Sabe de quem é essa, certinha? Do Mané Garrincha. Tem pernas tortas, mas sabe pisar.”

Na reportagem, Aristides fazia uma revelação curiosa sobre Pelé: “(…) O garoto não gosta muito de cuidar de chuteiras. Mas agora consegui convencê-lo a usar dois pares: um no primeiro tempo e outro no segundo. Uma chuteira engraxada brilhando e sequinha, dá mais conforto.” Já Nilton Santos, lateral esquerdo, destacou que ele próprio engraxava as chuteiras: “É a minha caneta de escrever e por isso tenho que cuidar dela.”

Um outro acontecimento da concentração nacional, em Quilpué, que ficava perto de Viña del Mar, foi registrado na véspera da estreia da seleção, contra o México. Na manhã do dia 29 de maio, os torcedores invadiram o local. Por volta de 11h30, o massagista Mário Américo tocou um sino, indicando o fim do “horário das visitas”. Os jogadores almoçaram e foram descansar para o treino da tarde.

Enquanto isso, Garrincha reclamava do frio chileno: “Estou achando esse frio meio chato. Já vi que vou ter que jogar com blusa de lã e mais três camisas por baixo.” A seleção utilizou uniforme com mangas longas em todas as partidas. Nunca é demais lembrar: Mané jogou por ele e por Pelé, que se machucou no segundo jogo, contra a Tchecoslováquia, e não mais entrou em campo na Copa. Durante o mundial, balançou as redes adversárias quatro vezes e foi peça indispensável para o bicampeonato.

Resgato aqui, o disco comemorativo da Rádio Panamericana (Jovem Pan) com os melhores momentos da conquista brasileira, em 1962.