Com a morte de Dino Sani, aos 94 anos, três campeões mundiais de 1958 ainda estão vivos: Pepe, Mazzola e Moacir

Dino Sani foi um dos maiores meio-campistas do futebol brasileiro nos anos 50 e 60. Ele nasceu na cidade de São Paulo em 23 de maio de 1932 e defendeu Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Boca Juniors (Argentina) e Milan (Itália). Na Copa de 1958, a única em que disputou, o atleta entrou em campo nas duas primeiras partidas: contra Áustria (3×0) e Inglaterra (0x0). Entretanto, perdeu a posição para Zito ao se contundir durante uma atividade na véspera do duelo contra a URSS.

Dino Sani tinha 94 anos e, infelizmente, estava com Alzheimer em estado avançado. Em 2022, tive a honra de entregar a ele e à esposa, Andrea, o meu livro sobre a Copa de 1958. O ex-jogador já demonstrava dificuldades com a memória, mas reconheceu os ex-companheiros de seleção em inúmeras fotos. Com o falecimento dele, neste domingo (15), apenas três campeões na Suécia ainda estão vivos: Pepe, Mazzola (Altafini) e Moacir.

O ex-atleta era dono absoluto do meio de campo, ao defender e apoiar os companheiros. Tinha um passe preciso e também ajudava no ataque. Depois de encerrar a carreira, virou treinador e comandou dezenas de clubes nacionais e internacionais. Dino Sani lançou grandes nomes para o futebol, como Paulo Roberto Falcão.

Em 1970, quando João Saldanha foi demitido do comando da seleção, a CBD (atual CBF) tentou Dino Sani, mas ele exigiu a volta de Paulo Machado de Carvalho à comissão técnica. Entretanto, a entidade não aceitou. O jogador também teve a humildade de admitir que não se considerava preparado para comandar a equipe nacional e o escolhido foi Mário Jorge Lobo Zagallo.

De acordo com a CBF, o volante disputou 24 partidas com a camisa do Brasil: foram 16 vitórias, quatro empates e quatro derrotas. Balançou as redes adversárias quatro vezes.

Mais um gigante da história do futebol que se vai!