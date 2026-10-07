Em 1970, autoridades e jornalistas assistiram aos jogos da seleção na Copa em quatro TVs em cores, no Edifício Itália, em SP

A Copa de 1970, no México, ano do tri da seleção, foi a primeira ao vivo, via satélite. No Brasil, privilegiados puderam assistir aos jogos já em TVs em cores instaladas em postos da Embratel. Em São Paulo, por exemplo, autoridades e jornalistas se reuniam no Edifício Itália, no centro. O então governador Abreu Sodré era uma das 400 pessoas presentes no dia da estreia da equipe comandada por Zagallo, em 3 de junho, contra a Tchecoslováquia: “Entre os convidados especiais da Embratel para sua transmissão em cores, estavam o general Dale Coutinho, o ministro Nicolau Tuma, Lélio de Toledo Piza, João Saad, diretores da CTB, secretários do governo do Estado e muitos empresários. Era impossível manter-se o formalismo e a sobriedade numa plateia de 400 pessoas, que torciam ruidosamente do começo ao fim.”

Do México, a imagem já era gerada em cores, mas o problema é que quase todos os quatro milhões de aparelhos de televisão existentes no Brasil em 1970 não tinham a tecnologia de captação. A imensa maioria da torcida assistiu aos 11 dos 32 jogos da Copa com imagens em preto e branco. Entretanto, em postos da Embratel, foram instaladas TVs importadas dos Estados Unidos no padrão NTSC.

Uma reportagem do Estadão trazia os “bastidores” técnicos das transmissões em São Paulo: “Agueiros, Maurício, Florêncio, Generoso e Roberto – este é o time da Embratel responsável pela imagem da Copa em todo o sul do país. O engenheiro Geraldo Tunkel é o chefe dessa equipe de televisão da Embratel, sob a supervisão do engenheiro Marco Antonio Almeida Rodrigues, chefe do Distrito de São Paulo. Numa sala do 36º andar do Edifício Itália, Agueiros e Maurício serão os únicos responsáveis pela imagem que 25 milhões de telespectadores vão receber diretamente do Estádio Jalisco [em Guadalajara]. Florêncio e Generoso estarão nas emissoras de televisão (um no Jaraguá, onde está a torre do canal 5 [Globo], outro no Sumaré, canal 4 [Tupi]) Roberto ficará no Circolo Italiano, onde 300 convidados, incluindo o governador assistirão ao jogo em cores, em quatro monitores especialmente instalados”.

O jornalista Ethevaldo Siqueira (1932-1922) assistiu aos jogos no Edifício Itália: “Vimos com o sinal original que vinha do [satélite] Intelsat, no formato americano NTSC, em cores. Além dos postos da Embratel, estimo que existissem de quinhentos a mil aparelhos importados no Brasil já com capacidade de captar cores. Eram pessoas de alto poder aquisitivo que já queriam ter em casa um televisor preparado para receber tanto o sinal preto e branco como em cores, como efetivamente veio ocorrer a partir de 1972”. A Embratel instalou, em postos específicos, televisores capazes de captar cor: em São Paulo (Edifício Itália), no Rio de Janeiro (Palácio Laranjeiras) e em Brasília (Palácio da Alvorada), onde o então presidente do regime militar, Emílio Garrastazu Médici, acompanhou as partidas.

Uma história curiosa dos primórdios da TV ao vivo no Brasil.