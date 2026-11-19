Os jornais, as revistas, o rádio e a televisão estavam na contagem regressiva para o milésimo gol de Pelé, no segundo semestre de 1969. A Manchete, por exemplo, destacava: “Mil gols. O Brasil inteiro prepara-se para comemorar os mil gols de Pelé. Faltam cinco. No dia em que ele chegar aos mil, os locutores gritarão gol mais alto, a torcida vai festejar como se o Brasil tivesse ganho uma Copa do Mundo. Será o milésimo gol de quem começou sua carreira de profissional aos 15 anos — fato inédito; de quem aos 16 anos era convocado para a seleção brasileira — fato inédito; de quem aos 17 anos era campeão do mundo — fato inédito. De quem dividiu em duas partes distintas a história do futebol mundial: antes e depois de Pelé. Será o milésimo gol do brasileiro mais conhecido no exterior em todos os tempos. E o próprio fato de algum jogador chegar a marcar mil gols é, na crônica do futebol, absolutamente inédito.”

O gol, tão aguardado pela crônica esportiva, foi marcado na noite de 19 de novembro de 1969, no Maracanã, na partida entre Vasco e Santos. Pelé não escondia a ansiedade e o nervosismo antes da cobrança do pênalti. “Atenção Brasil, bola na marca fatal!”, dizia Joseval Peixoto, da Jovem Pan, em uma das narrações mais icônicas da história do rádio: “Ele agora demonstra estar tranquilo, com aquela serenidade dos que conhecem e dos que sabem. Agora, correu….goool…gooooooolaço, Pelé. É invadido o Maracanã…”. Em seguida, durante a comemoração, Joseval fez poesia pelas ondas do rádio: “Tenta esconder-se na humildade que o trouxe criança um dia de Bauru para o palco também humilde da Vila Belmiro. Humilde demais para a grandeza do futebol que lá ele apresentou em um teatro pequeno, mas de um artista sóbrio, grande, enorme demais, torcedor do Brasil.”

Depois do milésimo gol, pelos dias seguintes, começou uma disputa na imprensa para entrevistar o Rei. Em uma edição histórica da revista Manchete, Pelé conversou com o cronista Fernando Sabino. Ao lado de Rose e da primeira filha, o maior camisa 10 de todos os tempos foi o personagem emblemático da reportagem. “(…) O homem familiar que há em Pelé — e que acabará levando-o a deixar o futebol antes que as pernas o exijam — surgiu em toda a sua força depois do milésimo gol. Entre a alegria do feito e o cansaço pela série de comemorações, ficou a mágoa de não ter tido do clube uma folga depois do jogo com o Vasco e antes do jogo com o Atlético. Pelé queria dois dias de folga para gozá-lo com sua mulher, no Rio. Mas não houve jeito. Nos dias imediatos ao seu gol 1.000, ele só teve algumas horas para brincar com Kelly. Poucas horas, para a paixão maior que a bola em sua vida: o lar. (…)”, destacava o texto.

Pelé reconheceu publicamente que estava nervoso na hora de bater o pênalti, pois o goleiro vascaíno, o argentino Andrada, vivia uma boa fase: “Temi na hora do pênalti, porque Andrada, naquela noite, estava em estado de graça. Mas afinal o gol saiu”. Fernando Sabino, genial com as palavras, destacou que as características do lance foram fundamentais para que o público parasse, literalmente, para ver o milésimo: “(…) Angustiante para Pelé, a espera do milésimo gol estava se transformando, também, numa angústia coletiva de toda a equipe do Santos, indiretamente envolvido também na história. Não tendo saído na Bahia, a coisa virou quase uma neurose para o jogo contra o Vasco, no Maracanã. No fim do primeiro tempo, zero a zero, o nervosismo foi crescendo. Mas foi bom, afinal, depois de toda essa expectativa, que ele saísse de pênalti. Assim o momento histórico foi pré-saboreado. Todo o Maracanã, após gritar ‘Pelé, Pelé’, levantou-se para mostrar que um gol tão importante merecia ser visto de pé. Depois foi o chôro, a confusão. (…).”

A seguir, ouça a icônica narração de Joseval Peixoto pelas ondas da Jovem Pan.