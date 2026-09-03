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Jovem Pan resgata entrevista histórica de Adhemar Ferreira da Silva com Orlando Duarte, em 1980

Jornalista era chamado de 'o eclético' por conhecer detalhes de inúmeras modalidades esportivas
Thiago Uberreich

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Adhemar Ferreira da Silva
Adhemar Ferreira da Silva Divulgação / São Paulo

Revirando os arquivos da Jovem Pan, encontrei uma entrevista concedida por Adhemar Ferreira da Silva (1927-2001), em 1980. Ele foi o primeiro brasileiro bicampeão olímpico. O atleta conquistou a medalha de ouro no salto triplo, em Helsinque, em 1952, e em Melbourne, quatro anos depois.

Adhemar obteve ainda o tricampeonato em Jogos Pan-Americanos: Buenos Aires (1951), Cidade do México (1955) e Chicago (1959).

Em 1980, durante a Olimpíada de Moscou, o atleta conversou com o jornalista Orlando Duarte (1932-2020), que ficou conhecido como “o eclético”, pelo profundo conhecimento que tinha sobre todos os esportes.

Na entrevista, Adhemar Ferreira da Silva avaliou o desempenho de João do Pulo que, nos Jogos daquele ano, teve saltos invalidados de forma polêmica. A imprensa acusou a arbitragem de favorecer os atletas soviéticos.

Um resgate histórico para você que me acompanha diariamente no “Memória da Pan”.

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