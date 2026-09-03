Jovem Pan resgata entrevista histórica de Adhemar Ferreira da Silva com Orlando Duarte, em 1980
Revirando os arquivos da Jovem Pan, encontrei uma entrevista concedida por Adhemar Ferreira da Silva (1927-2001), em 1980. Ele foi o primeiro brasileiro bicampeão olímpico. O atleta conquistou a medalha de ouro no salto triplo, em Helsinque, em 1952, e em Melbourne, quatro anos depois.
Adhemar obteve ainda o tricampeonato em Jogos Pan-Americanos: Buenos Aires (1951), Cidade do México (1955) e Chicago (1959).
Em 1980, durante a Olimpíada de Moscou, o atleta conversou com o jornalista Orlando Duarte (1932-2020), que ficou conhecido como “o eclético”, pelo profundo conhecimento que tinha sobre todos os esportes.
Na entrevista, Adhemar Ferreira da Silva avaliou o desempenho de João do Pulo que, nos Jogos daquele ano, teve saltos invalidados de forma polêmica. A imprensa acusou a arbitragem de favorecer os atletas soviéticos.
Um resgate histórico para você que me acompanha diariamente no “Memória da Pan”.
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