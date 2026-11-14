Currículo perfeito, hoje, qualquer um tem

Quando a IA escreve igual para todo mundo, sobra o que ela não fabrica. Uma história que só você viveu e alguém que responda por você

Quem trabalha em RH conhece a quinta-feira de uma vaga aberta. Na segunda, o anúncio. Na quinta, a caixa de entrada com centenas de candidaturas, todas bem escritas, todas com as mesmas palavras no mesmo lugar. Proativo. Orientado a resultados. Visão sistêmica.

A Robert Half ouviu 500 empregadores brasileiros em junho. Para 53% deles, currículo e carta feitos por IA já viraram problema. Para 74%, isso atrasou o fechamento de vagas em mais de duas semanas. E 21% dizem que não conseguem mais separar o texto autêntico do gerado.

Li esses números e pensei menos em tecnologia do que em confiança.

Currículo sempre foi uma declaração. Alguém dizendo sobre si mesmo o que quer que você acredite. Durante décadas isso funcionou, mal, mas funcionou, porque escrever bem sobre si dava trabalho, e esse trabalho era uma espécie de filtro. O filtro acabou. Qualquer pessoa gera em dois minutos um texto que eu, com 24 anos de RH, teria dificuldade de criticar.

Machado de Assis tem um conto, “Teoria do Medalhão”, em que um pai explica ao filho como vencer na vida. Ensina a ter poucas ideias e a repetir só as que todo mundo já repete. Lembrei dele lendo a pesquisa. A IA virou um pai paciente que entrega a cada candidato o mesmo medalhão pronto. Fica tudo muito correto e muito igual.

O que sobra, quando o texto deixa de valer como prova? Alguém que conheça a pessoa.

Aqui vem a parte que muita gente acha injusta e que eu acho só honesta. Contratar sempre foi, em boa parte, uma aposta na palavra de terceiros. “Trabalhei com ela, pode confiar.” Isso não vira PDF. Ninguém gera, numa ferramenta, o telefonema de alguém que respondeu por você e que perderia credibilidade se estivesse errado.

Por isso me irrita um pouco quem trata networking como coisa de gente simpática demais, de evento com crachá e cartão trocado. É ter, em algum lugar, três ou quatro pessoas que viram você trabalhar e aceitam pôr o nome delas ao lado do seu. Isso se constrói devagar, em anos, antes de precisar. Quem começa a juntar contato quando a vaga já abriu chega tarde, e o recrutador percebe.

Na prática é bem pouco glamouroso. É responder o ex-colega que mandou mensagem pedindo uma dica. É lembrar de avisar alguém quando surge uma vaga que serve para ele. Quem faz isso por anos nunca precisou “fazer networking”. Já tem.

Sei que não é justo. Quem nunca teve a chance de trabalhar com as pessoas certas sai perdendo, e a indicação sempre favoreceu quem já estava dentro.

Existe uma saída, e ela começa no próprio currículo: menos adjetivos, mais a pessoa por trás do texto. Em vez de “proativo”, conte o dia em que você resolveu um problema que ninguém tinha pedido. Em vez de “visão sistêmica”, mostre o que deu errado em um projeto e o que você fez depois. Um número, uma situação real, algo que faça o recrutador querer perguntar: “Como foi isso?”.

Conte a sua trajetória, os seus resultados e aquilo que só você saberá sustentar na entrevista. Use a inteligência artificial a seu favor, para ajustar a formatação e inserir palavras-chave na sua história real, garantindo que o documento passe pelos filtros de triagem. Afinal, a IA já consegue escrever o currículo de qualquer um, mas ainda não consegue inventar o que só você viveu. É essa bagagem que vai te dar o que dizer quando o recrutador te chamar para uma entrevista.

E quando a IA aprender a escrever também a recomendação e algo que só você viveu com detalhes e maestria, em quem a gente vai acreditar?