A herança invisível da Copa do Mundo de 2026

Um evento gigantesco, que exige milhares de profissionais e milhões de pessoas circulando ao mesmo tempo. O que mais me chamou atenção, porém, é algo que está recebendo menos holofotes

MUNDIAL é a força da tecnologia…

Recebi uma análise importante sobre a Copa de 2026 e resolvi compartilhar com vocês

Essa, como sabem, é a primeira Copa do Mundo realizada simultaneamente em três países — Estados Unidos, Canadá e México,com jogos em 16 cidades-sede.

Um evento gigantesco, que exige milhares de profissionais e milhões de pessoas circulando ao mesmo tempo. O que mais me chamou atenção, porém, é algo que está recebendo menos holofotes.

Como destaca Péricles D’elia Junior, especialista em infraestrutura tecnológica, essa Copa representa um dos maiores testes de integração tecnológica da história dos eventos globais. Por trás das transmissões que parecem simples na mídia, existe uma estrutura extremamente complexa.

E o grande diferencial desta edição é exatamente o fato de acontecer em três países diferentes: infraestruturas distintas, fornecedores diferentes, regulamentações próprias e equipes geograficamente espalhadas.

Tudo precisa funcionar como se fosse um único sistema. Com mais de 25 anos atuando em infraestrutura tecnológica, redes corporativas, segurança eletrônica e audiovisual, ele garante que os maiores desafios não estão nos equipamentos mais sofisticados.

Eles quase sempre aparecem nos pontos de integração entre os sistemas. É exatamente isso que a Copa 2026 está colocando à prova — em transmissão, segurança, dados em tempo real e operações críticas.

A lição para as empresas é poderosa: não dá mais para tratar infraestrutura, conectividade, segurança e tecnologia como áreas separadas. A transformação digital uniu tudo.

Quando uma falha, o impacto se espalha rápido. A principal herança tecnológica deste Mundial talvez não esteja nos estádios ou nas câmeras, mas na demonstração prática de que, no mundo de hoje, todas essas áreas se tornaram inseparáveis.

E o futuro que muitos ainda acham que está chegando… na verdade, já chegou.

Até a próxima.