Alemanha e Holanda: o que há de comum no fracasso das duas?

Foi a primeira vez na história que a Alemanha perdeu uma disputa de pênaltis em Copa do Mundo

Antes do Mundial começar, poucos apostavam em eliminações tão precoces de Alemanha e Holanda. E olha que há pontos em comum interessantes: são países vizinhos, falam idiomas bem parecidos e, no futebol, tiveram destinos idênticos. Ambas caíram nos 16 avos, em decisões por pênaltis, após empates por 1 a 1.

Foi a primeira vez na história que a Alemanha perdeu uma disputa de pênaltis em Copa do Mundo. A Holanda, por sua vez, repetiu o drama com vários erros nas cobranças.

As duas favoritas dominaram a posse de bola e criaram mais chances, mas pecaram na finalização e não conseguiram definir no tempo normal nem na prorrogação. Falta de eficiência, de identidade clara e, principalmente, de sangue frio nos momentos decisivos.

Agora, em casa, vêm as críticas duras: falta de liderança, de padrão de jogo… Em eliminação precoce, quase nenhuma virtude é lembrada. As torcidas já pedem cabeças e crucificações.

A fumaça vai baixar com o tempo, mas as sequelas ficam.

Até a próxima…