Copa do Mundo: Devedor de pensão? Sem entrada no estádio
Os argentinos devedores de pensão alimentícia estão proibidos de assistir aos jogos da seleção na Copa do Mundo de 2026. Os inadimplentes serão barrados dos estádios nos Estados Unidos.
A medida vale para cerca de 13 mil devedores registrados em Buenos Aires e em outras 13 províncias.O governo de Buenos Aires enviou a lista dos devedores para a Embaixada dos EUA, que poderá negar a entrada deles nos estádios com base no “direito de admissão”.
Não se trata apenas de impedir a diversão, a ideia central é forçar o pagamento, mostrando a clara contradição: se a pessoa tem dinheiro para passagem aérea, ingresso, hotel e toda a viagem para acompanhar a Argentina na Copa, também tem condições de pagar a pensão dos filhos.
A restrição, porém, vale apenas para a fase de grupos (contra Argélia, Jordânia e Áustria). Caso a Argentina avance para as fases seguintes – no México ou Canadá – a proibição já não se aplicaria.
Segundo autoridades argentinas, o objetivo é exatamente destacar essa hipocrisia: quem alega não ter dinheiro para sustentar os filhos, mas gasta alto com futebol, precisa sentir a consequência. A medida já existe em Buenos Aires desde 2025 e também chegou a ser aplicada em outros grandes eventos locais.