O Brasileirão 2026 entrega mais um capítulo de novela. Sábado (21/11), às 16h30, no Nubank Parque, o Flamengo pode confirmar o título brasileiro dentro da casa do Palmeiras.



O cenário é matemático e cruel para o Verdão: o Rubro-Negro lidera com 79 pontos, contra 73 do Palmeiras. Com três vitórias a mais (critério de desempate), basta um empate para o Flamengo ser campeão com duas rodadas de antecedência. Vitória rubro-negra também garante a taça. Só a vitória do Palmeiras adia a definição.



O detalhe que torna o jogo ainda mais especial não está só na tabela. Está nos bastidores. A relação entre BAP (Luiz Eduardo Baptista), presidente do Flamengo, e Leila Pereira, presidente do Palmeiras, é das mais azedas do futebol brasileiro nos últimos anos.



Trocas de farpas públicas, atritos por causa da Libra, modelos de gestão e até ameaças de processo já marcaram a convivência dos dois. BAP já falou em “choque de personalidades” e admitiu que também tem culpa na história.

Leila, por sua vez, deixou claro que não tem (e não busca) contato próximo com a diretoria flamenguista.Nas últimas horas, a própria Leila reforçou o clima. Ela afirmou que o foco total do Palmeiras é nas Copas — Libertadores e Copa do Brasil — e deixou no ar que Abel Ferreira deve poupar jogadores pensando nas finais.



Enquanto o Flamengo chega com a chance real de coroar o título na casa do rival, o Palmeiras já sinaliza que o Brasileirão não é mais a prioridade absoluta.



Nesse contexto, conquistar o título dentro da casa do Palmeiras teria um gosto especial para o lado rubro-negro — e especialmente para BAP. Não seria apenas o décimo Brasileirão. Seria a confirmação do domínio em território alheio, diante da presidente com quem a relação é das mais tensas.



Do outro lado, o sentimento é o oposto. Leila e o Palmeiras fariam de tudo para bater o Flamengo, mas o discurso recente já mostra o olhar voltado para as Copas. Ver o rival ser matematicamente campeão dentro do próprio estádio seria o pior dos mundos.



Dois dirigentes com egos à altura dos clubes que mais dominaram o futebol brasileiro nos últimos anos. O resultado de campo decide o título.



A narrativa entre BAP e Leila só amplifica o clima.Observação importante: a CBF costuma entregar a taça no primeiro jogo em casa do campeão. Mesmo se o Flamengo confirmar o título no sábado, a cerimônia oficial provavelmente não acontece no Nubank Parque.



No campo, o jogo vale três pontos e, possivelmente, o campeonato. Fora dele, vale mais uma página da rivalidade que já extrapolou as quatro linhas.



Até a próxima.

