Apesar do discurso de que o Brasileirão já estava entregue, time de Abel Ferreira entrou em campo com força máxima e viu o rival confirmar o título dentro de seu estádio

BRASILEIRO A 2026, PALMEIRAS X FLAMENGO - Jogadores do Flamengo comemoram Titulo Brasileiro de 2026 apos partida contra o Palmeiras no estadio Nubank Arena pelo campeonato Brasileiro A 2026.

O Palmeiras e o Flamengo se enfrentaram neste sábado (21), no Nubank Parque, e o jogo terminou empatado em 1 a 1, com gols de Jhon Arias e Samuel Lino. Com o resultado, o Flamengo confirmou matematicamente o título do Campeonato Brasileiro de 2026 na casa de seu principal rival dos últimos anos.

Era justamente o cenário que o lado alviverde mais queria evitar. E ele aconteceu.

Nos dias que antecederam a partida, o discurso oficial do Palmeiras foi de esvaziamento. Leila Pereira e Abel Ferreira reforçaram que o foco estava nas finais da Libertadores, contra o Estudiantes, e da Copa do Brasil, diante do Grêmio. O Brasileirão já estaria praticamente entregue e, nas palavras adotadas pelo clube, “nada mais interessa”.

A expectativa era de um time mais rodado, com jogadores poupados e uma partida tratada como secundária. Na prática, não foi isso que se viu.

O Palmeiras entrou em campo com força máxima. O jogo foi disputado com intensidade e o recado da torcida nas redes sociais foi direto: “Aqui não, na nossa casa não, nada de festa carioca”.

A escalação e a reação da torcida contrariaram o discurso de indiferença. Quando o rival tem a possibilidade de confirmar um título dentro do seu estádio, a rivalidade fala mais alto do que qualquer estratégia de gestão de expectativas.

Palmeiras e Flamengo são, de fato, os clubes mais fortes e ricos do futebol brasileiro atual. A tensão institucional entre Leila Pereira e o presidente rubro-negro, BAP, também já era conhecida e pública.

Nesse contexto, permitir que o Flamengo confirmasse o título no Nubank Parque carrega um peso simbólico que não desaparece com o argumento de que o Palmeiras já não disputava mais o campeonato.

O discurso de esvaziamento serviu para tentar diminuir a cobrança e relativizar um possível resultado ruim. Mas não impediu que a partida tivesse peso real dentro de campo e nas arquibancadas.

Agora, o Flamengo é campeão brasileiro, com o título confirmado justamente na casa do Palmeiras.

A “azia” de que se falava antes do jogo se materializou. Publicamente, o discurso alviverde deve voltar a priorizar as duas finais das copas. E faz sentido do ponto de vista pragmático, já que o calendário é apertado e ainda há dois títulos em disputa.

Mas a realidade deste sábado mostrou que a rivalidade predominou sobre a indiferença anunciada.

Não era um jogo qualquer. E o resultado final deixou isso claro.

Até a próxima.