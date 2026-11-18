Foram mais de uma década de idas e vindas, títulos importantes e períodos de turbulência

Dirigir 353 jogos no Real Madrid sem levar um único cartão vermelho é um feito que merece destaque. Em um clube onde a pressão é constante — clássicos contra o Barcelona, noites de Champions League, finais e momentos em que o mínimo deslize vira manchete — manter a calma no banco durante tanto tempo não é comum.

Carlo Ancelotti construiu essa marca em duas passagens pelo clube (2013-2015 e 2021-2025). Foram mais de uma década de idas e vindas, títulos importantes e períodos de turbulência. Mesmo assim, nunca foi expulso.

Em um ambiente em que técnicos frequentemente entram em atrito com árbitros, comissão de arbitragem ou com o próprio ambiente emocional das grandes decisões, a ausência total de cartões vermelhos chama atenção.

Ancelotti sempre foi reconhecido pelo estilo sereno. Ele fala baixo, gesticula pouco e raramente perde a compostura de forma visível. Essa característica, que às vezes é criticada por quem espera um técnico mais “de banco”, acabou sendo uma vantagem em um clube tão exposto.

No Madrid, ele conseguiu administrar conflitos, decisões polêmicas e derrotas dolorosas sem cruzar a linha que leva à expulsão.O contraste com outras passagens da carreira torna o número ainda mais relevante.

Em março de 2020, pelo Everton, Ancelotti foi expulso após protestar de forma veemente contra uma decisão do VAR. Já em 2026, à frente da Seleção Brasileira, voltou a ser mandado para o vestiário em um jogo contra o Japão. Ou seja: não é que ele nunca perca a cabeça. Ele já perdeu. Só não perdeu no Real Madrid — e isso ao longo de 353 partidas.

Poucos técnicos com uma passagem tão longa e intensa em um dos maiores clubes do mundo saem sem nenhuma expulsão. Em ambientes de alta pressão, o banco é um lugar de tensão permanente.

Discussões com quarto árbitro, reações a lances decisivos e o peso das expectativas fazem parte do dia a dia. Conseguir atravessar mais de 350 jogos sem uma única expulsão é, sim, raro.

Não se trata apenas de “bom comportamento”. É também um indicador de controle emocional e de leitura de jogo — não só do que acontece em campo, mas do que acontece ao redor.

No Real Madrid, Ancelotti mostrou que é possível ser competitivo, vencedor e, ao mesmo tempo, extremamente contido no banco. Em um futebol cada vez mais intenso e mediático, esse equilíbrio se tornou uma das marcas mais consistentes da sua passagem pelo clube.

E o contraste fica ainda mais evidente quando se olha para a Seleção Brasileira. Em pouco mais de um ano no comando da seleção, Ancelotti já levou um cartão vermelho.

O técnico que atravessou 353 jogos no Real Madrid sem uma única expulsão precisou de bem menos tempo para ser mandado para o vestiário com a camisa da Seleção. O ambiente mudou — e a reação também.

Até a próxima.