‘Espírito de samurai’ contra Infantino

Eleição propriamente dita acontece em 18 de março de 2027, durante o 77º Congresso da FIFA, em Rabat, no Marrocos

Faltam poucos dias para o encerramento do prazo de candidaturas à presidência da FIFA. Até 18 de novembro de 2026, qualquer interessado precisa formalizar a inscrição com o apoio de pelo menos cinco federações nacionais.

A eleição propriamente dita acontece em 18 de março de 2027, durante o 77º Congresso da FIFA, em Rabat, no Marrocos.Gianni Infantino, no cargo desde 2016, confirmou que busca um quarto (e último) mandato. A sua reeleição, que parecia quase certa, entrou em zona de turbulência depois do polêmico projeto FIFA Forward Enterprise — a ideia de vender participação comercial de eventos como a Copa do Mundo a investidores privados.

O plano foi abandonado rapidamente, mas gerou forte reação, especialmente na Europa. Várias federações europeias retiraram o apoio a Infantino e a UEFA passou a liderar a busca por um candidato de oposição.

Os desafiantes que já se apresentaram

Até agora, dois nomes declararam intenção de concorrer:

Ramon Vega, ex-defesa suíço com passagens por Tottenham, Watford e Celtic. Anunciou a candidatura em outubro com discurso centrado em governança e reformas. Já tentou concorrer em eleições anteriores sem conseguir o apoio mínimo.

Kozo Tashima, presidente honorário da Federação Japonesa de Futebol (JFA) e membro do Conselho da FIFA desde 2015. Anunciou a candidatura em 5 de novembro e é considerado, até o momento, o desafiante mais sério.Tashima, de 68 anos, é o primeiro japonês a candidatar-se à presidência da FIFA. A sua trajetória mistura o campo e o gabinete.Jogou pela seleção do Japão (7 jogos e 1 gol) e pelo Furukawa Electric.Estudou na Alemanha e treinou as seleções japonesas de base (incluindo o sub-17 no Mundial de 2001).Foi presidente da JFA entre 2016 e 2024 (o primeiro eleito em eleição contestada) e ocupou cargos na AFC e na Federação de Futebol da Ásia Oriental.No Japão, é visto como um dirigente focado em desenvolvimento e integridade, com papel importante na modernização do futebol do país.

A plataforma de Tashima ainda não é conhecida integralmente. Ainda não existe um manifesto detalhado com propostas concretas de reformas ou números. A campanha de Tashima é construída sobre valores e princípios. Os principais eixos são:Governança como problema central: ele afirma que o maior problema da FIFA hoje é a governança e defende “sinceridade, solidez, fair play e integridade”Futebol em primeiro lugar: prioridade ao jogo e à acessibilidade, em vez de negócios e dinheiro. Criticou duramente o projeto FIFA Forward Enterprise, chamando-o de inaceitável tanto no processo quanto no conteúdo.Transparência nas decisões: questionou episódios recentes, como a revisão da punição de Folarin Balogun após intervenção de Donald Trump e a gestão de questões relacionadas à seleção do Irão no Mundial de 2026.Estilo pessoal: diz que vai lutar com “espírito de samurai”, mesmo com orçamento limitado. Avalia as próprias chances entre 20% e 30% neste momento e tem como lema a “abnegação”.Em entrevistas, Tashima tem repetido que não se trata apenas de vencer, mas de “mostrar ao mundo a honestidade, a solidez e a integridade que o futebol japonês construiu” e que “o pior seria Infantino continuar sem uma eleição de verdade”.



Infantino continua sendo o favorito. Mantém apoios fortes em confederações como a CAF (África) e a AFC (Ásia, que acabou endossando o atual presidente após um período de críticas).

A oposição, liderada pela UEFA, ainda não conseguiu unificar-se em torno de um único nome de peso — nomes como Victor Montagliani, Arsène Wenger ou outros foram especulados, mas não se confirmaram.

Tashima tem o apoio unânime da JFA e afirma ter contatos positivos com oficiais de vários países (incluindo fora da Ásia). Ainda precisa formalizar os cinco apoios necessários até 18 de novembro e está a autofinanciar a campanha.

Se conseguir o registro e for o único opositor de peso, a expectativa é que receba apoio significativo da Europa.O prazo está quase acabando . Em poucos dias saberemos se a eleição de 2027 será realmente contestada ou se Infantino caminha para mais uma reeleição com pouca ou nenhuma oposição formal.

Independentemente do resultado, a candidatura de Tashima já colocou no centro do debate questões de governança, transparência e o equilíbrio entre o futebol e os interesses comerciais — temas que a FIFA terá de enfrentar nos próximos anos.

Até a próxima.