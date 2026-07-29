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Wanderley Nogueira

Neymar: o fim de uma era na Seleção Brasileira

Indiscutível que Neymar foi muito importante para a seleção brasileira; geração dele gira em torno desse nome
Wanderley Nogueira

Wanderley Nogueira

Jogador Neymar (10), do Brasil, lamenta derrota para a Noruega ao final da partida válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo disputada em East Rutherford Nova Jersey, perto de Nova York, nos Estados Unidos
Jogador Neymar (10), do Brasil, lamenta derrota para a Noruega ao final da partida válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo disputada em East Rutherford Nova Jersey, perto de Nova York, nos Estados Unidos ALEXANDRE BRUM/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO

Depois do último jogo do Santos, Neymar declarou que o momento dele na Seleção já passou. Deu o sangue, fez história, foi feliz pra caramba… mas agora não quer mais.

É indiscutível que Neymar foi muito importante para a seleção brasileira. Maior artilheiro da história, com 80 gols, carregou o time em várias fases, brilhou na Copa das Confederações e conquistou o ouro olímpico.

A geração dele gira em torno desse nome. O título mundial não veio e as lesões atrapalharam bastante, mas apagar a importância dele seria injusto. Sem dúvida, está no grupo dos grandes da história do futebol brasileiro e é um nome global.
Os últimos tempos, porém, não foram bons dentro de campo. E, fora dele, a meu ver, algumas polêmicas poderiam ter sido evitadas.

Quando ouvi o depoimento dele pondo fim à trajetória na Seleção, pensei que, talvez, ele pudesse ter chegado a essa conclusão antes da última convocação.

Experiente como é, poderia ter percebido que a condição física não estava boa e que a lesão na panturrilha, sofrida logo antes da lista, não daria tempo de recuperação plena.

O físico estava lá e cá. Dá para entender o desejo de tentar uma última vez, de fechar o ciclo no mesmo estádio em que estreou. Mas teria poupado, para ele e para os fãs, uma grande frustração. É daqueles “e se…” que nunca terão resposta certa.

Agora chega a informação de que a CBF está cogitando um jogo de despedida para ele. Nada oficial ainda, apenas uma intenção no ar. Se acontecer, será válido: uma homenagem justa ao maior artilheiro da história da Amarelinha.
No fim das contas, parece que Neymar está fechando um ciclo gigante. Deu o que tinha para dar, sofreu, brilhou, frustrou, emocionou… e agora está dizendo: “foi, valeu”.

Podemos discordar de muitas das suas decisões dentro e fora de campo, mas o legado está aí, pesado.

Vai ocupar capítulos robustos na história do futebol brasileiro.

Até a próxima.