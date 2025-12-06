‘13º turbinado’? Grupo de brasileiros pode ter pagamento extra de 6 empresas neste mês; veja se você é um deles

Os seis pagamentos extras são os últimos de uma série de 41 aportes que este grupo de brasileiros teve a chance de receber ao longo de 2025, seguindo uma estratégia com dividendos

Seis empresas devem distribuir recursos adicionais, ampliando o volume de renda recebida por alguns brasileiros



No final de novembro, os trabalhadores do país garantiram a primeira parcela do 13º salário em suas contas. A segunda parte está prevista para chegar em dezembro, normalmente com valor menor por causa dos impostos. Mas dezembro de 2025 promete entregar ainda mais do que o tradicional 13º. Seis empresas devem distribuir recursos adicionais, ampliando o volume de renda recebida por alguns brasileiros.

E o montante chama a atenção: a soma pode ultrapassar os 11 bilhões de reais que serão distribuídos por meio de dividendos e JCP (Juros sobre Capital Próprio). Esses valores, correspondem à parte dos lucros que as companhias destinam aos seus acionistas.

A grande questão é que essas empresas só distribuem dividendos para acionistas que já tinham a ação em carteira em uma data preestabelecida, chamada data de corte. Por isso, se você ainda não investe em ações pagadoras de dividendos, saiba que você pode começar agora a buscar esses pagamentos e receber dinheiro extra já nos próximos meses.

Isso por que, por lei, as empresas com ações na bolsa são obrigadas a distribuir no mínimo 25% dos seus ganhos com os seus acionistas, isto é, com quem comprou papéis dessas instituições. Como se trata de pagamentos previstos em lei, é possível se programar para receber muitos destes ao longo de todo o ano.

Mas já vou te avisando que, a frequência de pagamentos varia de ação para ação. Eles podem ser mensais, trimestrais, semestrais e até mesmo anual. Além disso, não é toda ação que vai pagar bons dividendos, é preciso escolher as empresas certas.

A boa notícia é que você pode receber as recomendações exclusivas para buscar gerar renda em 2026 por 90 dias. Antes disso, deixa eu te explicar rapidamente o potencial que os dividendos têm.

1. Uma fonte de renda complementar

Existem algumas formas de conseguir gerar mais dinheiro. Entretanto, investir em empresas pagadoras de dividendos é a melhor maneira para buscar mais renda sem ter que trabalhar a mais por isso.

Como dito anteriormente, toda empresa listada em bolsa é obrigada a dividir parte dos seus lucros com os acionistas. Então, suponha que você comprou as ações que dão a você o direito de receber parte dos ganhos da companhia.

Dessa forma, com uma certa frequência (que pode ser mensal, trimestral ou semestral), essas empresas vão realizar “pix” na sua conta. E assim, você terá dinheiro vindo de outra fonte além do seu trabalho.

2. Aqui é o dinheiro quem faz o ‘trabalho pesado’

Por mais horas extras que você consiga fazer, existe um limite físico e de tempo. Isso quer dizer que, mesmo que você ganhe muito bem, depender só do trabalho para enriquecer pode ser um processo lento e extremamente cansativo.

Se você fizer uma pesquisa rápida no Google, vai descobrir que a riqueza de grandes empresários, multimilionários não vem exclusivamente do seu trabalho braçal. Essas pessoas aprenderam a colocar o dinheiro para trabalhar para elas.

E uma das melhores maneiras de fazer isso é investindo em ações que pagam dividendos. Assim, não importa o que você esteja fazendo, o seu dinheiro continua trabalhando, e se transformando em renda extra na sua conta no final do mês.

3. ‘Efeito bola de neve’ no seu patrimônio

Por fim, uma grande vantagem de investir em ações pagadoras de dividendos é que você pode fazer o seu patrimônio crescer usando os juros sobre juros.

Na prática, ao reinvestir os dividendos você pode aumentar o número de ações e o montante de proventos a ser recebido.

Este é o real segredo das pessoas que enriquecem. Tudo o que você precisa é estar bem posicionado para receber esses pagamentos, afinal, nem toda ação é uma boa pagadora de dividendos.

Por isso, você precisa aprender a analisar o cenário econômico e escolher empresas que podem gerar renda com consistência no longo prazo.

SAIBA COMO BUSCAR ATÉ 41 PAGAMENTOS EXTRAS EM 2026

Quem seguiu a estratégia em 2025 vai poder receber até 41 pagamentos

Veja só a tabela abaixo. Todos os quadros em verde são pagamentos de dividendos que aconteceram ou vão acontecer ainda este ano.

Este é o calendário de pagamentos de um grupo de brasileiros que recebe recomendações exclusivas. Ao todo, essas pessoas terão a chance de receber 41 pagamentos de boas empresas no ano.

Destes, 6 estão programados para acontecer ao longo do mês de dezembro. E você pode ter acesso as empresas pagadoras de dividendos deste mês, além de outras 9 ações recomendadas para buscar dinheiro “pingando na conta” ao longo de 2026.

Isso porque, a Empiricus Research vai liberar o acesso cortesia à série “Vacas Leiteiras” durante 90 dias. Assim, o investidor interessado, pode conhecer as recomendações da série focada em dividendos e aprender como colocar essa estratégia de renda extra em prática.

Ao liberar o seu acesso gratuito à série você vai ter:

Relatórios semanais sobre o mercado e as ações da carteira;

Podcasts mensais em que os analistas tiram as dúvidas dos assinantes;

Radar de renda: recomendações extras para fazer operações no mercado de opções;

Cronogramas de pagamento de dividendos das empresas recomendadas;

Livros digitais e planilhas para impulsionar seus conhecimentos sobre investimentos;

Cursos sobre ações – e muito mais.

Então, se você quer ter a oportunidade de buscar renda extra “pingando na conta” todos os meses, com dividendos, clique no botão abaixo e libere o seu acesso gratuito à série “Vacas Leiteiras”:

SÉRIE VACAS LEITEIRAS: LIBERE SEU ACESSO CORTESIA

Este é um conteúdo patrocinado e não reflete necessariamente a opinião da Jovem Pan.