Brindes personalizados: como eles fortalecem marcas, criam conexões e impulsionam negócios

Design sob medida, edições limitadas, materiais premium e tecnologia integrada compõem a nova geração de brindes personalizados, pensados para surpreender e gerar conexões reais

Divulgação Empresas que investem nesse tipo de ação compreendem que os brindes personalizados para empresas carregam consigo a identidade da marca



No ambiente corporativo, brindes são muito mais do que simples presentes: são instrumentos estratégicos capazes de fortalecer marcas, estreitar laços e transformar momentos em experiências memoráveis. Empresas que investem nesse tipo de ação compreendem que os brindes personalizados para empresas carregam consigo a identidade da marca e, quando bem escolhidos, ampliam sua presença no imaginário de clientes, colaboradores e parceiros.

De acordo com dados da Promotional Products Association International (PPAI), 79% dos consumidores afirmam lembrar da marca estampada em um brinde que receberam nos últimos dois anos. O impacto na lembrança de marca reforça o papel dos brindes promocionais como uma poderosa ferramenta de engajamento e fidelização.

Nos últimos anos, o setor de brindes corporativos evoluiu significativamente, incorporando três pilares essenciais: sustentabilidade, personalização extrema e inovação tecnológica.

Sustentabilidade: escolhas alinhadas ao ESG

Cada vez mais, as empresas buscam alinhar suas ações de marketing aos princípios ESG (Environmental, Social and Governance), o que inclui a adoção de brindes personalizados sustentáveis. Itens como cadernos reciclados, copos e squeezes de fibra de bambu, ecobags reutilizáveis e canetas ecológicas são alternativas que refletem responsabilidade ambiental e social, além de reforçarem valores importantes perante o público.

Personalização além do óbvio

No contexto corporativo, personalizar significa mais do que simplesmente adicionar um logotipo a um produto. Trata-se de criar itens que representem de maneira autêntica a identidade da marca, proporcionando exclusividade e diferenciação. Design sob medida, edições limitadas, materiais premium e tecnologia integrada compõem a nova geração de brindes personalizados, pensados para surpreender e gerar conexões reais.

Entre as soluções mais inovadoras está a tecnologia UV 360º, que permite personalizar brindes em toda a sua superfície com alta definição e durabilidade. Muito utilizada em garrafas térmicas, copos e squeezes, essa técnica também se destaca pelo aspecto sustentável, ao eliminar o uso de solventes químicos.

Tecnologia e inovação: agregando valor

A inovação tecnológica também tem impulsionado o mercado de brindes personalizados tecnológicos. Produtos como power banks, fones de ouvido Bluetooth, suportes magnéticos para celular, carregadores sem fio e luminárias LED USB exemplificam como a combinação entre utilidade e sofisticação pode potencializar a experiência do brinde. Além de agradar quem recebe, esses itens reforçam a imagem de uma marca atualizada e conectada às tendências.

Um setor em expansão

O mercado de brindes empresariais segue em expansão, acompanhando a crescente demanda de empresas que reconhecem o valor estratégico dessas ações. Soluções personalizadas são especialmente buscadas por líderes e gestores das áreas de marketing, compras e relacionamento, que veem nos brindes uma forma eficaz de reconhecimento e aproximação com seus públicos.

Segundo Alexandre Sousa Nascimento, especialista no setor, “um bom brinde vai além do presente; ele cria uma memória, um vínculo emocional com a marca, e passa a fazer parte do dia a dia de quem o recebe”.

Para saber mais sobre o universo dos brindes para empresas, especialmente aqueles que unem personalização, tecnologia e sustentabilidade, é possível explorar soluções em plataformas especializadas como a Brindear Brindes, referência nesse mercado em constante evolução.