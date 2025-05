BYD avança para a nova era da mobilidade elétrica

Testes extremos de segurança, alta durabilidade e uso de metais modernos são novidades da BYD no segmento de elétricos e híbridos

A transição para a mobilidade elétrica já é uma realidade da indústria automotiva global, com impactos diretos no comportamento do consumidor e na forma como a tecnologia tem sido aplicada no setor de transportes. Diante das mudanças, a BYD tem sido pioneira na apresentação de soluções inovadoras, alinhadas aos desafios do dia a dia.

Um dos receios das pessoas que querem alinhar a confiança sobre quatro rodas com uma visão de mundo mais segura, conectada e limpa é o tempo de duração das baterias de veículos híbridos e elétricos. Atenta a essa preocupação, a BYD consolidou como um marco contemporâneo a Bateria Blade, considerada uma das mais seguras e duráveis do mundo. Isso foi possível ao mirar os principais pilares da mobilidade elétrica: eficiência, segurança e vida útil, elevando os padrões da indústria.

Ao contrário das baterias tradicionais do tipo NMC, que utilizam metais como cobalto, níquel e manganês, que podem sofrer com instabilidades térmicas em situações extremas, a Bateria Blade é composta por fosfato de ferro-lítio (LFP). Essa composição química reduz drasticamente o risco de combustão em caso de acidentes, já que não libera oxigênio durante o processo de esfriamento, principal causa de incêndios em baterias.

Para comprovar o alto nível de segurança, a BYD expôs a Bateria Blade a testes rigorosos. Um deles foi “Nail Penetration Test”. A avaliação, amplamente usada na indústria, usa a perfuração por prego para simular as consequências de um acidente de trânsito no equipamento, conferindo também a possibilidade de fuga térmica. E apesar das condições extremas, a Bateria Blade passou com êxito: não emitiu fumaça ou fogo, e a temperatura da superfície permaneceu entre 30°C e 60°C, sem riscos de propagação térmica.

Além da composição química, a própria engenharia da Blade contribui para a segurança dos carros. As células são organizadas em uma matriz que atua como viga de sustentação. A estrutura de alumínio desenhada em formato de favo de mel e os painéis de alta resistência nas partes superior e inferior aumentam a rigidez da bateria e otimiza tanto o resfriamento quanto o desempenho de pré-aquecimento, aspectos essenciais para a eficiência nas mais diversas condições de uso.

Outro ponto de destaque é a longevidade do componente. A Blade resiste a mais de 5.000 ciclos de carga e descarga, o que representa uma durabilidade significativamente superior à média das baterias disponíveis no mercado. Além disso, a BYD oferece uma garantia de 8 anos para veículos 0km, sem limite de quilometragem, reforçando o compromisso da marca com clientes e com a qualidade dos produtos.

Com quase 30 anos desenvolvendo tecnologia, a BYD vê na otimização das baterias uma possibilidade de atender à busca consciente e inteligente do consumidor por um planeta mais inovador, limpo, seguro e conectado. A expectativa é que a Bateria Blade atenda às expectativas dos consumidores não apenas por fatores ambientais e econômicos, mas também pela tranquilidade e confiança que ela proporciona na rotina das pessoas.

O desenvolvimento pioneiro dessa tecnologia mostra que o futuro da mobilidade não se resume apenas à eletrificação, mas à redefinição e ao aprimoramento dos conceitos de segurança, autonomia e eficiência energética.