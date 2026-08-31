Alcolumbre indica Pacheco para vaga de Bruno Dantas no TCU
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), indicou nesta segunda-feira (31) o senador Rodrigo Pacheco (PSB-MG) para cargo de ministro do Tribunal de Contas da União (TCU). A vaga foi aberta depois que o ministro Bruno Dantas formalizou a sua saída antecipada da Corte.
Mais cedo, Dantas encaminhou a sua renúncia ao presidente do TCU, Vital do Rêgo. O ministro solicitou que a exoneração seja feita a partir de 9 de setembro.
Com 48 anos, Dantas poderia permanecer no TCU até completar 75 anos, idade da aposentadoria compulsória. Ele chegou à Corte em 2014. De julho de 2022 a dezembro de 2025, presidiu o tribunal.
Conforme antecipado pela Jovem Pan, Pacheco era o principal cotado para ocupar a vaga deixada por Dantas. Para ser confirmado, precisa ser aprovado pelo Senado. A expectativa é de que as articulações a seu favor avancem durante o esforço concentrado do Congresso nesta semana.
A eventual posse de Pacheco é discutida para depois das eleições. Novembro aparece entre as possibilidades consideradas para o ingresso do senador na Corte, mas o calendário ainda depende da tramitação de sua indicação no Senado.
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