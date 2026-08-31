Bruno Dantas deixará cargo de ministro do TCU; Alcolumbre articula indicação de Pacheco

A exoneração foi solicitada a partir de 9 de setembro, segundo ofício

O ministro poderia permanecer no Tribunal até completar 75 anos, idade da aposentadoria compulsória. Dantas chegou ao TCU em 2014, após indicação do Senado.

O ministro Bruno Dantas formalizou nesta segunda-feira (31) sua saída do Tribunal de Contas da União (TCU). A decisão abre uma vaga na Corte cuja indicação cabe ao Senado e coloca o senador Rodrigo Pacheco entre os principais nomes cotados para assumir o cargo. A informação foi publicada pelo g1 e confirmada pela Jovem Pan.

Dantas encaminhou a renúncia ao presidente do TCU, Vital do Rêgo. O ministro solicitou que a exoneração ocorra a partir de 9 de setembro. O ministro poderia permanecer no Tribunal até completar 75 anos, idade da aposentadoria compulsória. Dantas chegou ao TCU em 2014, após indicação do Senado.

Pacheco é cotado

Com a saída de Dantas, caberá ao Senado escolher seu substituto. Rodrigo Pacheco é apontado como o principal nome para ocupar a cadeira, e a indicação deve ser articulada pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre.

Pacheco chegou a ser considerado para disputar o governo de Minas Gerais nas eleições deste ano, mas decidiu não concorrer a nenhum cargo eletivo.

Para chegar ao TCU, o nome escolhido terá de passar pelo processo de aprovação no Senado, incluindo votação pelos parlamentares. A expectativa entre interlocutores é de que as articulações avancem durante o esforço concentrado do Congresso nesta semana.

Caso seja escolhido e aprovado, Pacheco poderá assumir uma cadeira vitalícia no TCU, permanecendo no cargo até a aposentadoria compulsória aos 75 anos, salvo se decidir deixá-lo antes.

A eventual posse é discutida para depois das eleições. Novembro aparece entre as possibilidades consideradas para a entrada de Pacheco no Tribunal, mas o calendário ainda depende da tramitação de sua indicação no Senado.