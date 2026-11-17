Nesta terça-feira (17), o dólar chegou a superar R$ 5,80 no início do pregão, mas operou perto da estabilidade e fechou em leve alta de 0,09%, cotado a R$ 5,7830.

O avanço refletiu o desânimo do mercado com o pacote fiscal do governo federal, cuja previsão de economizar até R$ 60 bilhões em 2027 foi considerada tímida por economistas.

Embora o Senado tenha aprovado o texto-base na semana passada e analisado os destaques nesta terça-feira (17), o mercado teme que alterações feitas pelos parlamentares reduzam ainda mais o impacto financeiro da proposta.

Além disso, o texto ainda precisa passar pela Câmara dos Deputados, apesar de o presidente Hugo Motta dizer que o projeto será votado assim que chegar à Casa.

O desempenho no Brasil contrariou o exterior: por volta das 17h50 (de Brasília), o índice DXY — que compara a divisa americana a seis moedas globais, como euro e libra — recuava 0,06%, aos 103,4890 pontos.