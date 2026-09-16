Dono de lotérica em Fortaleza ganha três bolões na Lotofácil da Independência

Alessandro Montenegro, conhecido como 'Rei do Bolão' recebeu três premiações de aproximadamente R$ 47 mil, totalizando mais de R$ 140 mil

O empresário e lotérico Alessandro Montenegro, conhecido como “Rei do Bolão”, alcançou um feito incomum na Lotofácil da Independência: ganhou três vezes no mesmo concurso, o 3780, realizado nesta terça-feira (15), que teve premiação total de aproximadamente R$323 milhões.

Alessandro é dono da lotérica possuía uma cota em cada um dos três bolões vencedores. Com isso, recebeu três premiações de aproximadamente R$47 mil, totalizando mais de R$140 mil somente em prêmios de 15 pontos no concurso especial.

O resultado também amplia uma sequência de premiações vivida pelo empresário em 2026. Com os três novos acertos, Alessandro chega a 15 prêmios principais somente neste ano.

Veja os números sorteados nesta terça: 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 12 – 15 – 16 – 17 – 19 – 21 – 22 – 23

“Ganhar uma vez já seria motivo de muita comemoração. Estar nos três bolões que acertaram os 15 pontos da Lotofácil da Independência é algo muito especial, principalmente porque estamos falando de 300 ganhadores comemorando com a gente. Eu sempre digo que sou quem mais acredita nos nossos bolões e, por isso, faço questão de participar junto com os clientes”, afirma Alessandro Montenegro.

Dois bolões foram compostos por quatro jogos de 20 dezenas cada. O valor de participação nesses bolões foi de aproximadamente R$2.930 por cota, com 100 participantes em cada grupo. O terceiro bolão possuía um jogo de 20 dezenas, também dividido em 100 cotas, com participação de aproximadamente R$732 por apostador.

Os três acertaram os 15 números sorteados. Cada bolão recebeu aproximadamente R$4,7 milhões, o equivalente a cerca de R$47 mil para cada uma das 100 cotas. No total, os três grupos representam 300 ganhadores da Loteria Aldeota na Lotofácil da Independência.

Alessandro tinha uma cota em cada um deles. “É uma sensação diferente porque não foi apenas um dos nossos bolões. Foram três. São três grupos diferentes de clientes que agora têm um prêmio para receber. Para nós, que trabalhamos todos os dias montando essas apostas, é uma felicidade enorme ver o resultado chegar para tanta gente ao mesmo tempo”, destaca.