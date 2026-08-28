Herdeira e acionista da WEG: quem é a brasileira bilionária mais jovem do mundo

Amélie Voigt Trejes tem 21 anos e é neta do fundador da fabricante de motores elétricos e máquinas industriais

Amélie Voigt Trejes, de 21 anos, a brasileira bilionária mais jovem do mundo

Amélie Voigt Trejes, de 21 anos, tornou-se a bilionária mais jovem do mundo em 2026, segundo lista atualizada nesta sexta-feira (28) pela Forbes. Brasileira e moradora de Florianópolis, ela tem patrimônio estimado em R$ 6,7 bilhões e está entre os maiores acionistas individuais da WEG, fabricante de motores elétricos e máquinas industriais.

A empresa foi fundada pelo avô de Amélie, Werner Ricardo Voigt, em parceria com os empresários Eggon João da Silva e Geraldo Werninghaus, já mortos.

A WEG é uma multinacional brasileira de capital aberto que fabrica equipamentos e sistemas para os setores de energia, indústria e infraestrutura. A companhia possui fábricas em mais de dez países e registra receita anual de aproximadamente US$ 7 bilhões.

Amélie não ocupa cargo no conselho de administração da empresa e também não exerce função executiva. Seus irmãos gêmeos também estão entre os principais acionistas individuais da WEG.

Aos 21 anos, ela ultrapassou o alemão Johannes von Baumbach e passou a ocupar o posto de pessoa mais jovem do mundo a ter patrimônio bilionário em 2026.

Origem da WEG

WEG, fabricante de motores elétricos e máquinas industriais

A WEG foi fundada em 16 de setembro de 1961, em Jaraguá do Sul (SC), por Werner Ricardo Voigt, Eggon João da Silva e Geraldo Werninghaus. Segundo a empresa, os três reuniam conhecimentos de eletricidade, administração e mecânica para criar a Eletromotores Jaraguá.

Ousadia, entusiasmo e comprometimento são características comuns aos três homens que decidiram unir experiências em busca de conquistas Fábrica WEG

A empresa passou a se chamar WEG, nome formado a partir das iniciais dos três fundadores. A companhia começou produzindo motores elétricos e, a partir da década de 1980, ampliou a atuação para outras áreas, como componentes eletroeletrônicos, automação industrial, transformadores, tintas e vernizes.

Werner Ricardo Voigt, Eggon João da Silva e Geraldo Werninghaus, fundadores da WEG

Após a expansão, a WEG passou a atuar também no fornecimento de sistemas elétricos para indústrias e ampliou sua presença internacional.

Quem foi o avô de Amélie

Werner Ricardo Voigt, avô de Amélie Voigt Trejes

Werner Ricardo Voigt, avô de Amélie Voigt Trejes, nasceu em 8 de setembro de 1930 e era descendente de imigrantes alemães. Desde jovem, interessou-se por eletricidade e eletrônica. Estudou no Senai, em Joinville, e depois se especializou em radiotelegrafia e eletrônica na Escola Técnica Federal.

Em 1953, aos 23 anos, abriu uma pequena oficina no centro de Jaraguá do Sul. O estabelecimento prestava serviços de manutenção e reparos e, posteriormente, serviu de base para o desenvolvimento de sua trajetória empresarial.

Voigt participou da criação do primeiro motor produzido pela empresa e ficou ligado à área tecnológica da WEG durante as primeiras décadas de funcionamento. Em 1988, deixou as funções executivas e passou a integrar o conselho de administração.

Em 2008, criou em Schroeder (SC) o Centro de Ensino Técnico e Educacional Werner Ricardo Voigt, voltado à formação de jovens da região.

Werner morreu em junho de 2016, aos 85 anos, em Jaraguá do Sul. Ele continuou frequentando as unidades da WEG e acompanhando atividades da empresa até os últimos anos de vida.