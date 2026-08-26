Índice registrou a primeira deflação desde setembro do ano passado

IPCA-15 recua 0,40% em agosto com queda na energia, gasolina e alimentos

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) recuou 0,40% em agosto, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira (26). A queda foi influenciada principalmente pela redução nos preços da energia elétrica residencial, dos combustíveis e de alimentos.

O resultado ficou 0,46 ponto percentual abaixo da variação registrada em julho, quando o IPCA-15 havia subido 0,06%. No acumulado do ano, o índice registra alta de 3,09%. Em 12 meses, a alta é de 4,24%, abaixo dos 4,52% registrados no período anterior.

O IPCA-15 é uma prévia do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), indicador oficial da inflação no país. Ele mede a variação dos preços de produtos e serviços consumidos pelas famílias com rendimento de 1 a 40 salários mínimos. A principal diferença em relação ao IPCA está no período de coleta dos preços e na abrangência geográfica.

O grupo Habitação teve queda de 1,41% e foi o principal responsável pelo resultado do mês. A energia elétrica residencial caiu 6,25%, com impacto de -0,26 ponto percentual no índice geral.

Segundo o IBGE, a redução ocorreu principalmente pela entrada do Bônus de Itaipu, creditado nas faturas emitidas em agosto. A bandeira tarifária amarela continuou em vigor no mês, com cobrança adicional de R$ 1,885 a cada 100 kWh consumidos.

Também foram considerados reajustes tarifários em Curitiba, Porto Alegre e São Paulo.

Combustíveis e Alimentos

O grupo Transportes passou de uma alta de 0,11% em julho para uma queda de 1,00% em agosto. O resultado foi influenciado pela redução de 13,30% nas passagens aéreas e de 1,43% nos combustíveis.

Entre os combustíveis, o etanol caiu 3,63%, a gasolina recuou 1,23% e o óleo diesel teve queda de 0,71%. O gás veicular foi o único a registrar alta, de 1,42%.

O grupo Alimentação e bebidas registrou queda de 0,57%. A alimentação no domicílio recuou 0,97%.

Entre os produtos que ficaram mais baratos estão:

Tomate – redução de 27,38%;

– redução de 27,38%; Batata-inglesa – redução de 25,14%;

– redução de 25,14%; Cenoura – redução de 17,05%;

– redução de 17,05%; Café moído – redução de 2,31%.

Na direção contrária, o leite longa vida subiu 3,41% e as frutas tiveram alta de 3,11%.

Outros grupos

Além de Habitação, Transportes e Alimentação e bebidas, também tiveram variações negativas os grupos Vestuário, com queda de 0,20%, e outros segmentos que compõem o índice.

Entre as altas, Despesas pessoais avançou 0,66%, influenciado principalmente pelo aumento de 5,56% no preço dos cigarros.

Educação subiu 0,46%, com reajustes em cursos regulares, enquanto Saúde e cuidados pessoais teve alta de 0,40%, influenciada por itens de higiene pessoal e pelos planos de saúde.