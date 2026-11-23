Indústrias que reagiram a choques externos com um plano de contingência devem fechar 2026 com saldo de vendas positivo de 18 pontos. As que ajustaram a operação no improviso registram saldo negativo de 22 pontos, uma diferença de 40 pontos.

Os dados são do Panorama das Vendas Industriais 2026, estudo da plataforma de gestão comercial Agendor, divulgado em 6 de agosto. O saldo é a diferença entre a parcela de empresas que vendeu mais e a que vendeu menos em 2026, na comparação com 2025.

O levantamento reuniu 215 respostas válidas, coletadas por questionário on-line entre maio e junho. A maioria é de pequeno e médio porte: 78% têm equipes comerciais de até dez pessoas, e 51% faturam até R$ 5 milhões por ano.

O estudo alerta que a amostra tende a ser mais digitalizada que a média do setor e que os dados não provam causalidade. A leitura inversa é possível, já que crescer pode permitir investir em processo, e não o contrário.



Processo só no papel

Só 28% das indústrias têm um processo de vendas documentado e seguido. Outras 36% dizem que ele existe no papel, mas não é aplicado, e em 33% cada vendedor usa o próprio método. Entre as empresas que cresceram mais de 5%, 46% seguem um processo definido, contra 17% entre as que caíram mais de 5%.

Na análise estatística, ter um processo seguido se associou a uma chance 3,06 vezes maior de crescimento, e o acompanhamento estruturado de clientes, a 2,51 vezes. O uso de CRM teve peso menor, de 1,46, e o porte da empresa praticamente não fez diferença.

As indústrias com plano de contingência também têm mais processo seguido (58% contra 16%) e mais clientes recomprando (62% contra 35%). Há ainda divergência dentro das empresas: 36% dos vendedores dizem que a empresa segue um processo, contra 22% dos gestores.



Meta sem medida

O quadro se repete fora da indústria. Os Panoramas RD Station 2026, divulgados em junho, ouviram 2.790 profissionais de marketing e vendas e usaram dados de uso das ferramentas da empresa.

Segundo o estudo, 87% das empresas pretendiam crescer mais em 2026, mas 75% não bateram as metas de vendas de 2025. Além disso, 54% operam sem CRM, e 62% não acompanham as taxas de conversão do funil. O WhatsApp é o principal meio de primeiro contato para 75% dos times de vendas, e 40% deles o organizam de forma não padronizada.

“Você não acelera o que não consegue medir”, disse o vice-presidente da TOTVS à frente da RD Station, Gustavo Avelar, na divulgação do estudo.

O desafio também aparece no relacionamento com os clientes. Entre as indústrias ouvidas pelo Agendor, 46% relatam clientes adiando ou congelando pedidos, e em 73% o acompanhamento pós-venda depende da iniciativa do vendedor ou só ocorre quando o cliente procura a empresa.



Método que vira economia

Na produção, a revisão de rotinas também aparece em resultado financeiro. Em três projetos na unidade brasileira da fabricante de eletrônicos Flex, a reorganização de testes e operações e a redução de defeitos geraram economia anual estimada em mais de US$ 2,7 milhões. Os projetos foram em linhas de computadores da HP e de painéis solares para a Canadian Solar.

As informações são do engenheiro Felipe Perri, que liderou as iniciativas, em reportagem do jornal A Crítica publicada em 20 de outubro.