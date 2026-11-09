Por que o mercado está preocupado (e por que a sinalização precisa vir em 2026)

O ambiente corporativo e os mercados financeiros operam sob forte estresse, reflexo de uma apreensão concreta quanto à sustentabilidade das contas públicas. A forma como o mercado reage e se apresenta diante do atual cenário — com depreciação dos ativos, volatilidade no câmbio e abertura da curva de juros — não deve ser lida como um mero sobressalto ideológico. Trata-se da precificação matemática de um risco real: com a projeção oficial para o déficit primário do Governo Central elevada para R$ 53 bilhões e o endividamento bruto escalando em direção a 83% do PIB, os agentes econômicos ajustam suas expectativas para proteger o capital em um ambiente de escassa previsibilidade fiscal.

A apresentação do mercado, portanto, é um termômetro direto da credibilidade do Estado. Quando os investidores exigem prêmios de risco mais elevados para financiar o governo, o custo da dívida pública dispara e o crédito para o setor privado se torna escasso e custoso. O esgotamento do modelo focado prioritariamente na expansão de receitas deixa evidente que novas elevações de impostos não são mais suficientes para compensar o ritmo de crescimento das despesas obrigatórias. Na ausência de uma sinalização clara sobre onde e como serão contidos os gastos públicos, a incerteza fiscal acaba por forçar um ciclo prolongado de aperto monetário pela via da Selic alta, penalizando o investimento e o ritmo da atividade econômica.

Nesse contexto, o fator tempo torna-se uma variável crítica. A sinalização concreta das medidas de ajuste ainda em 2026 é indispensável para interromper a espiral de deterioração das expectativas. O mercado atua com base no desconto do futuro; adiar o anúncio de uma reforma ou de cortes estruturais para os anos seguintes apenas prolonga o estresse financeiro e encarece o ajuste exigido mais adiante. Ao sinalizar com clareza a intenção política e o desenho técnico do congelamento e da revisão de despesas ainda no exercício de 2026, o Poder Executivo estabelece uma âncora crível que permite aos agentes antecipar a estabilização da relação dívida/PIB. A experiência macroeconômica demonstra que a antecipação de sinalizações fiscais possui um efeito descompressor imediato sobre as variáveis de mercado. Um plano estruturado e anunciado sem hesitações ainda neste ano tem o poder de ancorar as projeções inflacionárias, aliviar as taxas de juros de longo prazo e fortalecer a moeda nacional

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