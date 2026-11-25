O El Niño já alcançou a categoria de intensidade muito forte e deve manter o regime irregular de chuvas no Brasil nos próximos meses. Em outubro, a temperatura da superfície do mar na região conhecida como Niño 3.4, no Pacífico Equatorial, ficou 2,47 °C acima da média, o maior desvio já registrado para o mês, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). A marca superou a de 1982, até então recordista para outubro.

O dado confirma o que vinha sendo apontado pelo Painel El Niño, boletim mensal elaborado pelo INMET em conjunto com INPE, ANA, Cemaden e outros órgãos federais. A edição divulgada em 29 de outubro indicava alta probabilidade de o fenômeno ganhar intensidade muito forte a partir de novembro, com efeitos que devem se estender ao menos até o início de 2027.

Para o trimestre, a tendência é de chuvas acima da média histórica no Sul e em partes do Sudeste e do Centro-Oeste, enquanto o Norte e áreas do Nordeste devem receber volumes abaixo do normal. O calor também deve persistir em boa parte do território. No prognóstico da primavera, publicado em setembro, o instituto já estimava que os acumulados entre outubro e dezembro poderiam superar a média em até 200 milímetros em áreas do Sul.

O passado recente dá a dimensão da conta. Nas enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul em 2024, as indenizações de seguro auto no estado dobraram nos cinco primeiros meses do ano em relação ao mesmo período de 2023, segundo a Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg). Somados todos os ramos, os pedidos ligados à tragédia passaram de R$6 bilhões até dezembro daquele ano, o maior impacto já registrado pelo setor em um evento climático.

Calor, umidade e instabilidade atmosférica formam a receita dos temporais, com alagamentos e queda de árvores e os motoristas estão entre os mais expostos. Além do risco à segurança, água e ventania podem danificar motor, sistema elétrico e lataria. Nessa hora, a dúvida mais comum dos proprietários é se o seguro vai pagar o conserto.

A resposta está no contrato. Segundo Gustavo Zanon, CEO da Seguralta, rede de franquias de corretoras de seguros, a indenização depende das coberturas escolhidas e das condições descritas na apólice. Os planos compreensivos costumam incluir eventos da natureza como enchentes, inundações, granizo e queda de árvores, mas modalidades mais restritas podem deixar esses riscos de fora.

Para Zanon, o motorista precisa saber com exatidão quais situações estão previstas. “Muitas pessoas contratam o seguro pensando principalmente em colisões, roubos e furtos, mas os danos provocados por fenômenos naturais também merecem atenção”. Conhecer o que está coberto e, sobretudo, o que está excluído, diz ele, evita surpresas no momento de pedir o ressarcimento.

Entre os estragos mais graves em enchentes está o calço hidráulico, que acontece quando a água entra pela admissão de ar e chega aos cilindros. Como líquido não se comprime, o movimento interno do motor é travado e o resultado pode ser a perda do conjunto.

Por isso, a orientação é nunca tentar atravessar uma via alagada. Se o carro for atingido pela água, o dono não deve dar a partida novamente, porque isso agrava o problema. O recomendado é acionar a seguradora, que indica como fazer a remoção do veículo e a avaliação dos danos.

Queda de árvores e granizo seguem a mesma lógica. Quando o automóvel é atingido por um galho, por uma árvore inteira ou por pedras de gelo durante um temporal, o prejuízo pode ser indenizado desde que o risco conste da apólice. Em perdas parciais, o segurado pode ter de arcar com a franquia prevista. Já na indenização integral, aplicada em geral quando o reparo atinge 75% do valor do veículo, o pagamento obedece aos critérios contratuais.

Algumas medidas simples facilitam o processo: deixar a documentação do seguro sempre à mão, saber quais serviços de assistência 24 horas estão incluídos e ter os canais de atendimento da seguradora salvos no celular. Se o sinistro acontecer, fotos dos danos e informações sobre local, horário e circunstâncias ajudam na análise do pedido.

Com o pico do El Niño previsto para os próximos meses, a recomendação é revisar a apólice antes do período mais instável e não depois da primeira tempestade. Acompanhar os alertas da Defesa Civil, que podem ser recebidos por SMS com o envio do CEP para o número 40199 e evitar áreas de alagamento seguem como a principal proteção. Saber exatamente o que foi contratado é o que reduz o impacto no bolso quando o estrago já aconteceu.